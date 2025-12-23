60 की उम्र में भी Salman Khan की अधूरी ख्वाहिश! बर्थडे से पहले वायरल हुआ पोस्ट

Salman Khan: बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और फैंस में एक्साइटमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अपने खास दिन से कुछ दिन पहले, सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि इस उम्र में भी उन्हें इंडस्ट्री के सबसे फिट स्टार्स में से एक क्यों माना जाता है।

लेकिन तस्वीरों से ज़्यादा, सलमान के कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा है। उनके मज़ाकिया लेकिन इमोशनल बयान ने फैंस के बीच उत्सुकता जगा दी है कि इस खास जन्मदिन के मौके पर सुपरस्टार असल में कैसा महसूस कर रहे हैं।

सलमान खान ने अपनी ज़बरदस्त फिटनेस दिखाई

I wish i could look like this when i am 60! 6 days from now.. pic.twitter.com/PYXrqvvDWJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 22, 2025

सोमवार को, सलमान खान ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट कीं। तस्वीरों में, एक्टर जिम के अंदर इंटेंस वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं। उनकी गठी हुई मांसपेशियां, मज़बूत पैर और सॉलिड बाइसेप्स साफ तौर पर फिटनेस और डिसिप्लिन के प्रति उनके समर्पण को दिखाते हैं। 60 साल की उम्र में भी, सलमान कई युवाओं से ज़्यादा मज़बूत, शार्प और एनर्जेटिक दिखते हैं।

सलमान के कैप्शन ने सब कुछ कह दिया

तस्वीरों के साथ, सलमान ने एक कैप्शन भी जोड़ा जो तुरंत वायरल हो गया। उन्होंने लिखा: “काश मैं 60 साल की उम्र में ऐसा दिख पाता।” इस कैप्शन में एक मज़ाकिया अंदाज़ है क्योंकि असल में, सलमान पहले से ही बहुत फिट और जवान दिखते हैं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी भावना की तारीफ करते हुए कमेंट्स की बाढ़ ला दी, और कहा कि अगर कोई 60 साल की उम्र में फिटनेस को परिभाषित करता है, तो वह खुद सलमान खान हैं।

किक 2 की घोषणा जल्द ही होने वाली है

फिटनेस की चर्चा के साथ-साथ, फैंस के पास जश्न मनाने का एक और बड़ा कारण है। सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर, मेकर्स से बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली सीक्वल में से एक, किक 2 की आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है।

प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला पहले ही फिल्म के बारे में हिंट दे चुके हैं, और सलमान ने खुद बिग बॉस 19 के फिनाले के दौरान इस खबर की पुष्टि की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ स्टार उन्नी मुकुंदन फिल्म में विलेन का रोल निभाते नज़र आएंगे। इस बीच, ऐसी ज़ोरदार अटकलें हैं कि कृति सेनन इस सीक्वल में जैकलीन फर्नांडीज की जगह फीमेल लीड के तौर पर आ सकती हैं।