Battle Of Galwan में सलमान का लुक चर्चा में, बर्थडे से पहले मिल सकता है सरप्राइज

Battle Of Galwan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा से लेकर एंटरटेनमेंट की हेडलाइंस तक, यह फिल्म पहले से ही एक हॉट टॉपिक बनी हुई है। फैंस बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, और अभी सबसे बड़ी उत्सुकता यह है कि फिल्म में सलमान खान का लुक कैसा होगा? अब, आखिरकार एक रोमांचक अपडेट सामने आया है!

‘बैटल ऑफ़ गलवान’ में सलमान खान का लुक

बॉलीवुड हंगामा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फिल्म की टीम काफी समय से टीज़र पर ज़ोर-शोर से काम कर रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो टीज़र 27 दिसंबर को, सलमान खान के जन्मदिन से ठीक पहले रिलीज़ होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सलमान के लुक से क्या उम्मीद करें?

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीज़र में आखिरकार फैंस को फिल्म में सलमान खान के दमदार लुक की पहली झलक मिल सकती है। इसके साथ ही, टीज़र में फिल्म की कहानी और टोन के बारे में कई संकेत मिलने की भी संभावना है। सूत्र ने आगे बताया कि टीज़र रिलीज़ से पहले, मेकर्स फिल्म के एक या दो शानदार पोस्टर भी जारी कर सकते हैं।

अभी भी पुष्टि नहीं हुई है

पुष्टि के लिए पूछे जाने पर, सूत्र ने साफ किया कि अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है। पोस्टर 25 या 26 दिसंबर को आ सकते हैं, जिसके बाद टीज़र रिलीज़ होगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि सलमान का पूरा लुक पोस्टर में ही सामने आ जाएगा – लेकिन फिर से, कुछ भी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं है।

कर्नल संतोष बाबू के रूप में सलमान खान

‘बैटल ऑफ़ गलवान’ में सलमान खान कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू के रूप में एक दमदार और इमोशनल भूमिका में हैं, जिसमें एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। फिल्म ने पहले ही काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है, और फैंस सलमान को इस इंटेंस देशभक्ति वाले अवतार में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अब सभी की निगाहें मेकर्स पर हैं – और फैंस यह देखने के लिए दिन गिन रहे हैं कि यह सरप्राइज कितना शानदार होता है!