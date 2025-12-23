सलमान खान की को-स्टार से कराया जाना था ये काम, Isha Talwar ने कहा- “मैंने किसी रोल के लिए इतना नीचे…

एक्ट्रेस Isha Talwar जिन्होंने फिल्मों, वेब सीरीज़ और टेलीविज़न में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया है, ने हाल ही में एक परेशान करने वाले कास्टिंग अनुभव के बारे में बताया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। 22 दिसंबर को अपना 38वां जन्मदिन मनाते हुए, मिर्ज़ापुर स्टार ने अपने स्ट्रगल के दिनों की एक घटना शेयर की और इंडस्ट्री में आने वाले एक्टर्स को एक कड़ी चेतावनी दी।

“मुझे एक पब्लिक रेस्टोरेंट में रोने के लिए कहा गया”

ईशा ने बताया कि उन्हें एक बार मुंबई के वर्सोवा में एक रेस्टोरेंट में ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। एक नॉर्मल प्रोफेशनल सेटअप की उम्मीद करते हुए, वह तब हैरान रह गईं जब वह वहां पहुंचीं और देखा कि वह जगह आम कस्टमर्स और स्टाफ से भरी हुई थी।

उनके मुताबिक, कास्टिंग टीम, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा कर रही थीं, ने उनसे सबके सामने एक इंटेंस इमोशनल सीन करने के लिए कहा। उन्हें टेस्ट के हिस्से के तौर पर रोने का निर्देश दिया गया था और उनसे कहा गया था कि “एक सच्चा एक्टर बिना किसी झिझक के कहीं भी परफॉर्म कर सकता है।”

ईशा को बहुत असहज महसूस हुआ

एक्ट्रेस ने माना कि इस स्थिति ने उन्हें कन्फ्यूज और मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। इसे अनप्रोफेशनल और मानसिक रूप से थकाने वाला बताते हुए, ईशा ने कहा कि किसी भी आर्टिस्ट को ऐसी परेशान करने वाली स्थितियों में परफॉर्म करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। “इसमें कुछ भी सही नहीं लगा – न तो प्रोफेशनली और न ही मानसिक रूप से,” उन्होंने शेयर किया।
“इसने मुझे सच में हिला दिया।”

युवा एक्टर्स के लिए एक मैसेज

ईशा ने नए लोगों से सावधान रहने और ऑडिशन के नाम पर गलत मांगों को आंख मूंदकर स्वीकार न करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें एक सही सेटअप सुनिश्चित करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि अगर स्टूडियो स्पेस उपलब्ध नहीं है, तो भी आर्टिस्ट कम से कम एक प्राइवेट और आरामदायक माहौल के हकदार हैं जहां वे बिना किसी शर्मिंदगी या इमोशनल दबाव के परफॉर्म कर सकें।

वह वहां से चली गईं – और उन्हें कोई पछतावा नहीं है

ईशा ने बताया कि उन्होंने उस अजीब ऑडिशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया और उन्हें वह रोल नहीं मिला – लेकिन उन्होंने गर्व से कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। “मैंने रोल से ज़्यादा अपनी डिग्निटी को चुना,” उन्होंने कहा। “मैं उनकी अजीब मांग से सहमत नहीं हुई और मुझे खुशी है कि मैं अपनी बात पर टिकी रही।” उनके इस बोल्ड बयान ने कास्टिंग कल्चर में गलत तरीकों और आर्टिस्ट के प्रति सम्मान और प्रोफेशनलिज़्म की ज़रूरत के बारे में बातचीत शुरू कर दी है।