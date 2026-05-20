Salman Khan का गुस्सा देख कांपे पैप्स! रात 3 बजे बोले- ‘भाई अभी बूढ़ा नहीं हुआ’

Salman Khan: सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के लिए भी। हालांकि सुपरस्टार आमतौर पर लगातार ऑनलाइन एक्टिविटी से दूर रहते हैं, लेकिन उनके हालिया देर रात के पोस्ट ने फैंस को चौंका दिया है और इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी है।

सलमान खान हॉस्पिटल के बाहर दिखे

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19 मई, 2026 की रात को, सलमान खान को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर रात करीब 10:45 बजे देखा गया। जैसे ही पैपराज़ी ने एक्टर को देखा, कैमरों ने उन्हें घेर लिया और वीडियो ऑनलाइन फैलने लगे। सलमान, जो इस स्थिति से परेशान दिख रहे थे, अपना आपा खो बैठे और हॉस्पिटल के बाहर फोटोग्राफरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

“किसी के दर्द का मज़ा मत लो”

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कुछ घंटों बाद, सुबह करीब 3 बजे, सुपरस्टार ने पैपराज़ी कल्चर पर निशाना साधते हुए कई धमाकेदार इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किए। अपनी पहली पोस्ट में, सलमान ने लिखा कि अगर उन्होंने कभी मीडिया वालों को हॉस्पिटल में उनके दर्द का मज़ा लेने या उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते देखा, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उन्होंने हमेशा मीडिया को सपोर्ट किया है, उनके साथ इज़्ज़त से बात की है, और यह पक्का किया है कि वे भी अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें।

“तस्वीर ज़रूरी है या ज़िंदगी?”

एक और पोस्ट में, सलमान ने एक मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की और लिखा कि अगर लोग किसी के दुख से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम चुप रहना चाहिए, न कि पब्लिकली उस सिचुएशन का मज़ा लेना चाहिए। उन्होंने इमोशनल होकर सवाल किया कि क्या कोई फ़िल्म किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है।

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“जब आपकी फ़ैमिली हॉस्पिटल में हो तो यह ट्राई करें”

एक्टर अपनी तीसरी पोस्ट में और भी इंटेंस हो गए। सलमान ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने फिर से उनके मुश्किल पलों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो नतीजे गंभीर होंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या वह कभी ऐसा ही बिहेव करेंगे अगर पैपराज़ी के अपने फ़ैमिली का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो।

“मैं 60 साल का हूँ लेकिन मुझे अभी भी लड़ना आता है”

अपनी आखिरी और सबसे वायरल पोस्ट में, सलमान खान ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा:

“मैं भले ही अब 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं लड़ना नहीं भूला हूँ।” यह बयान सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, फैंस एक्टर के पीछे खड़े हो गए और प्राइवेसी में दखल पर उनके गुस्से का सपोर्ट किया।

फैंस ने सलमान के रिएक्शन का सपोर्ट किया

कई फैंस का मानना ​​है कि सलमान का गुस्सा जायज़ था, खासकर हॉस्पिटल के बाहर के हालात को देखते हुए। सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्टर की तारीफ की कि उन्होंने पैपराज़ी के असंवेदनशील बर्ताव के खिलाफ खड़े होकर मुश्किल समय में बेसिक इंसानी इज्ज़त की मांग की।