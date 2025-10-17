Bigg Boss 19 में फूटा सलमान का गुस्सा! अमाल को लगाई फटकार, बोले डब्बू मलिक- ‘ये हमारी…

Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 अब आठ हफ़्ते पूरे करने के बाद आधा पड़ाव पार कर चुका है, और घर के अंदर तनाव और भी गहराता जा रहा है। ताज़ा एपिसोड में, एक चौंकाने वाली घटना ने प्रतियोगियों और दर्शकों दोनों को हैरान कर दिया।
फरहाना भट्ट की हरकत से हंगामा
कैप्टनसी टास्क के दौरान, फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी की चिट फाड़ दी, जिससे घर में लगभग सभी लोग नाराज़ हो गए। मामला इतना गरमा गया कि आखिरकार वीकेंड का वार का मुख्य मुद्दा यही बन गया।
सलमान खान ने अमाल मलिक पर बरसाए आरोप
बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान ने इस विवाद को सीधे तौर पर उठाया और अमाल मलिक को उनके व्यवहार के लिए कड़ी फटकार लगाई। सुपरस्टार ने कथित तौर पर कहा, “तुम्हें प्लेट फेंकने का अधिकार किसने दिया? तुम जब चाहो, किसी को भी कुछ भी कहते रहते हो।” सलमान के तीखे शब्दों ने अमाल को भावुक कर दिया। लेकिन असली भावुक पल तब आया जब अमाल के पिता डब्बू मलिक मंच पर उनके साथ शामिल हुए।
डब्बू मलिक का भावुक पल
सलमान और दर्शकों के सामने, डब्बू मलिक ने अपने बेटे पर गर्व और निराशा दोनों व्यक्त की। उन्होंने अमाल से कहा, “हमें तुम पर गर्व है, बेटा, लेकिन यह हमारी विरासत नहीं है।” इस भावपूर्ण बातचीत में एक पिता के प्यार के साथ-साथ अपने परिवार की प्रतिष्ठा और मूल्यों के प्रति चिंता भी साफ़ दिखाई दे रही थी।
“हमारा परिवार हमेशा से व्यवहार को लेकर सख्त रहा है”
डब्बू ने वहाँ मौजूद अन्य अभिभावकों को यह भी बताया कि अमाल के दादाजी घर में कभी भी अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके शब्दों से पता चलता है कि उनके लिए पारिवारिक सम्मान और अनुशासन कितना मायने रखता है।
प्रशंसक अमाल के खेल से निराश
शुरुआती हफ़्तों में, अमाल मलिक ने अपने आकर्षण और संयम से दर्शकों को प्रभावित किया। हालाँकि, जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा, उनके आक्रामक रवैये और कठोर भाषा के इस्तेमाल ने कई प्रशंसकों को उनके खिलाफ कर दिया। वीकेंड का वार वाला भावुक एपिसोड सीज़न के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया – जहाँ स्टारडम का हक़ीक़त से सामना हुआ, और एक पिता की निराशा शोहरत से ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से सामने आई।