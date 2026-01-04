Salman Khan बनेंगे ससुर, ग्लैमर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आएगी बहूरानी

Salman Khan: बॉलीवुड के हमेशा बैचलर रहने वाले सलमान खान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिल्कुल नए रोल के लिए तैयार हैं। 60 साल की उम्र में, सुपरस्टार जल्द ही ससुर बनने वाले हैं, क्योंकि उनके परिवार में शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं। इस खबर में एक दिलचस्प मोड़ यह है कि सलमान खान की होने वाली बहू फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत का एक जाना-माना नाम हैं।

मिलिए सलमान खान की होने वाली बहू से

Tina Rijhwani corporate professional

सलमान खान के भतीजे अयान अग्निहोत्री ने आधिकारिक तौर पर टीना रिजवानी से सगाई कर ली है। अयान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर टीना के साथ प्रपोज़ल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा और इंटरनेट पर हलचल मचा दी।

अयान अग्निहोत्री ने सगाई की घोषणा की

3 जनवरी, 2026 को, अयान अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रपोज़ल की रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों में, टीना अपनी सगाई की अंगूठी दिखाती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि कपल एक-दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ दिख रहा है। तस्वीरें शेयर करते हुए, अयान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “2025 में अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ रहा हूं,” जो एक साथ ज़िंदगी के नए चैप्टर में कदम रखने का इशारा था।

एक कॉर्पोरेट पावरहाउस, फिल्म सेलिब्रिटी नहीं

जैसे ही तस्वीरें वायरल हुईं, टीना रिजवानी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। अटकलों के विपरीत, उनका फिल्मों या संगीत से कोई लेना-देना नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, टीना कम्युनिकेशंस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में काम करती हैं और ब्लू एडवाइजरी से जुड़ी रही हैं, जहाँ उन्होंने कम्युनिकेशंस में लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि उनका काम कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मीडिया रिलेशंस और ब्रांड पोजिशनिंग को जोड़ता है।

इंस्टाग्राम पर आर्यन खान उन्हें फॉलो करते हैं

एक हाई-प्रोफाइल बॉलीवुड परिवार से जुड़े होने के बावजूद, टीना लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है, लेकिन उनके फॉलोअर्स की संख्या सीमित है। दिलचस्प बात यह है कि आर्यन खान उन्हें फॉलो करते हैं, जिसने फैंस का ध्यान और भी खींचा।

अयान अग्निहोत्री के बारे में

अयान अग्निहोत्री सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और एक्टर-प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। सलमान खान ने खुद एक म्यूजिक वीडियो के ज़रिए अयान को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया था, और तब से यह युवा स्टार इंडस्ट्री के अंदरूनी सर्कल में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गया है। इस सगाई के साथ, खान परिवार में जश्न का माहौल साफ नज़र आ रहा है। जहां सलमान खान स्क्रीन पर लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, वहीं उनकी ऑफ-स्क्रीन ज़िंदगी अब एक खुशी भरे पारिवारिक पड़ाव के लिए तैयार हो रही है – जिसके बारे में फैंस ने कभी सोचा भी नहीं था।