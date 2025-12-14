Bigg Boss 19 की Success Party में Salman Khan की धमाकेदार एंट्री, विनर Gaurav Khanna ने रॉयल स्वैग से लूट ली महफिल

Bigg Boss 19 Success Party: बिग बॉस 19 खत्म होने के लगभग एक हफ़्ते बाद भी शो का क्रेज़ कम नहीं हो रहा है। विनर गौरव खन्ना से लेकर पॉपुलर कंटेस्टेंट अमल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे तक, ये सितारे अभी भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस एक्साइटमेंट में और ग्लैमर जोड़ने के लिए, मेकर्स ने एक ग्रैंड बिग बॉस 19 सक्सेस पार्टी होस्ट की, और यह एक स्टार-स्टडेड इवेंट बन गया।

रात का सबसे बड़ा सरप्राइज सलमान खान की ज़बरदस्त एंट्री थी। ऑल-ब्लैक लुक में सलमान अपने ट्रेडमार्क स्वैग के साथ आए और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने अभिषेक बजाज और उनकी माँ से गर्मजोशी से मुलाकात की, और बाद में कुनिका के साथ कॉन्फिडेंस के साथ पोज़ दिया,

जिससे फैंस क्रेज़ी हो गए। बिग बॉस 19 के कई सितारों को यकीन नहीं हो रहा था कि सलमान सक्सेस पार्टी में आएंगे, जिससे उनकी मौजूदगी और भी खास हो गई इस बीच, गौरव खन्ना ने भी मीडिया से बातचीत की, अपनी बड़ी जीत के बाद वह रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिख रहे थे।

गौरव खन्ना से लेकर अमल मलिक तक: पार्टी वाइब्स अपने बेस्ट पर

गौरव खन्ना पूरे पार्टी मूड में दिखे, दोस्तों और साथी कंटेस्टेंट के साथ हर पल का मज़ा ले रहे थे। तान्या मित्तल, एक शानदार ब्लैक साड़ी में, अपने एलिगेंट लुक से सबका ध्यान खींच रही थीं, जबकि फरहाना भट्ट ने एक बोल्ड बैकलेस टॉप में डांस फ्लोर पर आग लगा दी, अपने एनर्जेटिक मूव्स दिखाए। जैसे ही अमल मलिक आए, फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सिंगर ने खुशी-खुशी सबसे मुलाकात की, हाथ मिलाया और प्यार का लुत्फ़ उठाया।

ग्लैमर, रीयूनियन और ढेर सारा सेलिब्रेशन



सक्सेस पार्टी में ग्लैमर का ज़बरदस्त डोज़ देखने को मिला। मालती ने अपने शानदार लुक से सबका ध्यान खींचा, जबकि कुनिका ने अपने ग्लैमरस अवतार से रात में और चमक बिखेरी। गौरव खन्ना को भी दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते और बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा के साथ तस्वीरें खिंचवाते देखा गया, जो एक दुर्लभ पल था जब दो सीज़न के विनर एक साथ दिखे।

सेलिब्रेशन यहीं नहीं रुका—बसीर ने पार्टी में अपना अलग चार्म जोड़ा, और एक समय उन्हें अमल मलिक के साथ गले मिलते देखा गया। अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन भी पार्टी में आए और मीडिया से खुलकर बात करते दिखे। कुल मिलाकर, बिग बॉस 19 सक्सेस पार्टी ग्लैमर, सरप्राइज़ एंट्री, दिल को छू लेने वाले मिलन और हाई-वोल्टेज सेलिब्रेशन का एक परफेक्ट मिक्स थी – जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पर्दा गिरने के बाद भी बिग बॉस का जादू जारी रहता है।