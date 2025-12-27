Salman Khan: इन बॉलीवुड दिग्गजों के दीवाने हैं सलमान खान

आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं भाईजान

Salman Khan, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं। ये अभिनेता हिंदी सिनेमा में बीते 37 सालों से राज कर रहा है। भारत के साथ-साथ उन्होंने विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है। सलमान खान को लाखों फैंस पसंद करते हैं। लेकिन, सलमान के भी कई पसंदीदा स्टार्स है। ये बात तो हर कोई जानता है कि सलमान दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के बेहद करीब थे। वो शुरू से ही उन्हें फॉलो करते रहे हैं और उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे।

धर्मेंद्र के अलावा सलमान खान बॉलीवुड के और कई बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और दिलीप कुमार जैसे स्टार्स के काम और उनके स्टारडम से प्रभावित रहे हैं। वो अपने इंटरव्यू में इन सभी स्टार्स की जमकर तारीफे कर चुके हैं। वहीं बॉलीवुड के इन दिग्गजों के अलावा सलमान खान हॉलीवुड के एक बड़े स्टार के भी फैन हैं। ये खुलासा खुद सलमान खान ने एक बार किया था और उन्होंने अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार की सोशल मीडिया पर तारीफ भी की थी।

अमिताभ-दिलीप और राजेश पर क्या कहा था?

सलमान खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, आपको लगता है कि हम लोग फेमस हैं तो मुझे लगता है कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई नहीं है। वहीं दूसरे कुमार गौरव हैं। मैंने दोनों का स्टारडम देखा है और ये अविश्वसनीय था। इन दोनों के स्टारडम की तुलना की जाती है तो मुझे लगता है कि मेरे पास इनका 10% भी नहीं है।

हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी पसंद करते हैं सलमान

इसके आगे सलमान खान ने दिलीप कुमार को भी सबसे बड़ा स्टार बताया था और अमिताभ बच्चन को भी सलाम किया था। उन्होंने कहा था, दिलीप कुमार के बाद अमिताभ बच्चन हैं। वो आज भी काम कर रहे हैं और हर जगह हैं।ह्व इन स्टर्स के अलावा सलमान खान हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी पसंद करते हैं।

सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में ये कहा था सलमान ने

79 वर्षीय सिल्वेस्टर स्टेलोन की पहचान एक्टर के साथ-साथ लेखक और निर्देशक के रूप में भी हैं। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। सलमान ने एक बार अपने एक्स हैंडल से हॉलीवुड स्टार के लिए पोस्ट करते हुए लिखा था कि अगर किसी को फॉलो करना है तो वो सिल्वेस्टर स्टेलोन को करें।