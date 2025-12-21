Salman Khan Wanted: वॉन्टेड के लिए सलमान खान ने किया था कटरीना कैफ का नाम सजेस्ट

फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने खोले राज

Salman Khan Wanted, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान की साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म वॉन्टेड तेलुगू की ब्लॉकबस्टर फिल्म पोकिरी का हिंदी रिमेक थी। ये फिल्म सलमान खान के करियर के लिए बड़ी हिट साबित हुई थी। इसका डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था और प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे। इसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस आयशा टाकिया नजर आई थीं। हाल ही में बातचीत के दौरान प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने सलमान को लेने के बारे में कैसे सोचा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आयशा की जगह फिल्म में सलमान किसी और हिरोइन को कास्ट करवाना चाहते थे।

सलमान खान पर फिट बैठता है राधे का किरदार

मीडिया से बातचीत के दौरान बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने साल 2006 की तेलुगू ब्लॉकबस्टर पोकिरी देखी थी, जिसे पुरी जगन्नाध ने बनाया था। फिल्म देखते ही उन्हें लगा कि राधे का किरदार सलमान खान पर बिल्कुल फिट बैठेगा। रेडिफ से बात करते हुए बोनी कपूर ने बताया कि पोकिरी देखने के बाद वो वॉन्टेड में सलमान खान को लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने फिल्म दिखाने के लिए दो प्रीव्यू शो भी रखे, लेकिन सलमान अपने बिजी शेड्यूल की वजह से फिल्म नहीं देख पाए।

कहानी के हिसाब से कटरीना को लेना ठीक नहीं था

फिल्म वॉन्टेड में फीमेल लीड के तौर पर बोनी कपूर के दिमाग में आयशा टाकिया का नाम आया था। लेकिन बोनी कपूर ने बताया कि इस रोल के लिए सलमान खान की पसंद कोई और थीं। बोनी कपूर के मुताबिक, सलमान ने इस किरदार के लिए कटरीना कैफ का नाम सजेस्ट था। हालांकि, बोनी कपूर को लगा कि कहानी के हिसाब से कटरीना को लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिल्म में हीरोइन शुरूआत में राधे को लेकर कन्फ्यूज रहती है।

लिस्ट में था जेनेलिया डिसूजा का नाम

ऐसे में बोनी कपूर ने सोचा कि सलमान के साथ किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाए, जिसने पहले उनके साथ काम न किया हो। बोनी कपूर ने बताया कि वॉन्टेड में लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए आयशा टाकिया को कास्ट करने से पहले जेनेलिया डिसूजा समेत कई नामों पर डिस्कशन किया गया, लेकिन आखिर में आयशा टाकिया को फाइनल किया गया।

फिल्म ने वर्ल्डवाइड 87 का किया बिजनेस

सलमान खान की वॉन्टेड ने इंडियन बॉक्स आॅफिस पर 81 करोड़ की कमाई की और वर्ल्डवाइड 87 करोड़ का बिजनेस किया। इस फिल्म का बजट महज 35 करोड़ का था। फिल्म आॅडियंस और क्रिटिक्स को काफी पसंद आई थी।

