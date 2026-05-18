Salman Khan Emotional Post: अकेलेपन पर छलका दर्द, फैंस बोले- ‘भाई हम हमेशा आपके साथ हैं’

Salman Khan Emotional Post: 60 साल की उम्र में, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। इस बार किसी एक्शन से भरपूर टीज़र से नहीं, बल्कि अकेलेपन और अकेलेपन के बारे में एक इमोशनल पोस्ट से। एक्टर के लेटेस्ट इंस्टाग्राम अपलोड ने फैंस को परेशान और इमोशनल कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

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सलमान ने अपनी एक शर्टलेस तस्वीर शेयर की जिसमें वह सोफे पर बैठे हैं, गहरी सोच में डूबे हुए हैं और अपनी फिट फिज़ीक और एब्स दिखा रहे हैं। हालाँकि, यह उनका दिल से लिखा कैप्शन था जिसने सच में सबका ध्यान खींचा। अकेलेपन के बारे में सोचते हुए, एक्टर ने लिखा कि खुद के साथ जीने के सिर्फ़ दो तरीके हैं — या तो अपनी मर्ज़ी से अकेले रहना या अकेला महसूस करना क्योंकि कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। उनके इमोशनल शब्द तुरंत वायरल हो गए और फैंस को हैरानी हुई कि सुपरस्टार पर्सनली किस दौर से गुज़र रहे हैं।

फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार और सपोर्ट की बाढ़ ला दी। जहाँ कुछ ने उन्हें “एक लिविंग लेजेंड” कहा, वहीं दूसरों ने 60 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और दमदार ऑरा की तारीफ़ की। कई लोगों ने यह भी इशारा किया कि सलमान शायद प्रोफेशनली कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं।

वर्क फ्रंट पर, सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कथित तौर पर एक सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म के पहले अप्रैल में रिलीज़ होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और नई रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इसके अलावा, सुपरस्टार नयनतारा के साथ वामशी पैडिपल्ली के डायरेक्शन में बनी एक बड़ी साउथ इंडियन प्रोजेक्ट में भी नज़र आएंगे।