Salman Khan: खुद को अच्छा एक्टर नहीं मानते सलमान खान, बोले- लोग मुझपर हंस देते हैं

सऊदी अरब के शहर जेद्दा में आयोजित रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान ने अपनी एक्टिंग पर की बात

Salman Khan, (आज समाज), मुंबई: सऊदी अरब के शहर जेद्दा में हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। एंथनी मैकी, जॉनी डेप, कृति सेनन, रणबीर कपूर समेत दुनियाभर के और भी कई बड़े फिल्म स्टार्स इस महोत्सव में शामिल हुए। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने भी शिरकत की। सलमान ने इस फेस्टिवल में अपनी एक्टिंग पर बात की और कहा कि वो खुद को अच्छा एक्टर नहीं मानते हैं। साथ ही उन्हें ऐसा भी लगता है कि जब वो इमोशनल सीन परफॉर्म करते हैं तो लोग उनपर हंसते हैं।

रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान ने कहा, एक्टिंग ने इस जनरेशन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई कमाल का एक्टर हूं। आप मुझे कुछ भी करते हुए पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं पकड़ सकते। एक्टिंग होती ही नहीं है मुझसे। जैसा फील होता है वैसा ही करता हूं। बस यही है।ह्व सलमान ने आगे इमोशनल सीन करने को लेकर कहा, कभी कभी जब मैं रोता हूं, मुझे लगता है कि आपलोग मुझपर हंस देते हो।

इन फिल्म स्टार्स से मिले सलमान

रेड सी फिल्म फेस्टिवल के बाद सलमान गोल्डन ग्लोब्स गाला डिनर में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने इदरीस एल्बा, एडगर रामिरेज, ओल्गा कुरिलेंको और इमाद इस्कांडे समेत और भी कई बड़े इंटरनेशनल फिल्म हस्तियों से मुलाकात की। सलमान ने मशहूर अमेरिकन एक्टर और म्यूजिशियन जॉनी डेप से भी मिले।

