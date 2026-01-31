Salman Khan: इस एक्ट्रेस के लिए मुंह में गुलाब लेकर नाचे थे सलमान खान

एक रेस्टोरेंट के मालिक ने सलमान खान को लेकर मजेदार किस्सा किया शेयर

Salman Khan, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान और कटरीना कैफ के रिश्ते के बारे में सब जानते हैं। 2009 में अलग होने से पहले दोनों चार साल तक रिलेशनशिप में थे। ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। अब हाल ही में एक रेस्टोरेंट मालिक ने सलमान और कटरीना के डेटिंग के शुरूआती दिनों में हुए एक लड़ाई के दौरान सलमान के अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के लिए किए गए रोमांटिक जेस्चर को याद किया। रेस्टोरेंट के आॅनर ने खुलासा किया कि जब कटरीना नाराज हो गई थीं, तो सलमान खान ने कैसे मुंह में गुलाब लेकर उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश की थी।

हाल ही में आॅलिव बार एंड किचन के फाउंडर और रेस्टोरेंट मालिक एडी सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनका रेस्टोरेंट खुला ही था तो उन दिनों में सलमान और कटरीना वहां आते थे। उन्होंने एक रात का जिक्र किया जब कटरीना अपने ग्रुप के साथ आई थीं और बाहर मेन टेबल पर बैठी थीं। इस बीच सलमान अपने भाइयों अरबाज खान और सोहेल खान के साथ बार में ड्रिंक कर रहे थे। रेस्टोरेंट आॅनर का ये वीडियो रेडिट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कटरीना और सलमान से जुड़े इस किस्से के बारे में बताया।

मुंह में गुलाब लेकर किया डांस

एडी सिंह ने बताया, सलमान और कटरीना में किसी बात पर झगड़ा हो गया था और फिर सलमान, कटरीना को मनाने लगे। इसके बाद भाईजान ने अपने मुंह में एक गुलाब रखा और मुस्कुराते हुए कटरीना की टेबल के पास डांस किया। ये सीन सच में बहुत प्यारा था। सलमान खान ने ऐसा बाथरूम जाते समय और वापस आते समय किया।

कोई भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। फिर कटरीना मुस्कुराने लगी और हंसने लगी और फिर मुझे लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई। वो फिर से साथ आ गए। ये सलमान और कटरीना के साथ एक बहुत ही प्यारा, यादगार पल था। रेस्टोरेंट के मालिक ने सलमान को लेकर ये बड़ा दावा किया है।

चार साल तक किया था डेट

सलमान खान और कटरीना कैफ के रिश्ते की शुरूआत तब हुई जब दोनों ने मैंने प्यार क्यों किया में साथ काम किया। हालांकि, 2003 से ही दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें फैलने लगी थीं।

सलमान और कटरीना ने एक दूसरे को चार साल तक डेट किया। इसके बाद 2009 में दोनों अलग हो गए थे। ब्रेकअप के बावजूद भी सलमान और कटरीना ने प्रोफेशनल बॉन्ड मैनटेन करते हुए एक था टाइगर, टाइगर 3, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। इन फिल्मों से पहले भी दोनों भारत, युवराज, हैलो और पार्टनर में साथ काम किया है।