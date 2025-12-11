Salman Khan भी पहुंचे अदालत! आखिर किस मामले ने पहुंचाया सुपरस्टार को दिल्ली हाईकोर्ट?

Salman Khan: एक के बाद एक, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर अमिताभ बच्चन तक, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और अब, सुपरस्टार सलमान खान ने भी एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने दूसरे सेलेब्स की तरह ही पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर चिंता जताई है।

सलमान खान की पिटीशन पर आज, गुरुवार, 11 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जहां कोर्ट सेलिब्रिटी आइडेंटिटी के गलत इस्तेमाल और पर्सनल रेप्युटेशन को खतरे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा। आइए जानते हैं कि यह मामला क्या है।

सलमान खान की पिटीशन: उन्होंने किस बारे में शिकायत की?

अपनी पिटीशन में, सलमान खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर AI से बने कंटेंट का इस्तेमाल उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

पिटीशन में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आज के तेज़ी से बदलते AI युग में:

उनका चेहरा, आवाज़, नाम, डायलॉग

उनकी शक्ल और पर्सनैलिटी एलिमेंट्स

…कहा जा रहा है कि बिना सहमति के उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

उनके अनुसार, इस तरह का बदला हुआ कंटेंट उनकी पब्लिक पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है और फैंस को गुमराह कर रहा है, जिससे आखिर में उनकी रेप्युटेशन को नुकसान हो रहा है।

दूसरे सेलेब्रिटी जिन्होंने यही मुद्दा उठाया

सलमान खान इस मामले पर लीगल एक्शन लेने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। कई बड़े नाम पहले ही अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिनमें शामिल हैं:

ऐश्वर्या राय बच्चन

अमिताभ बच्चन

अक्षय कुमार

ऋतिक रोशन

शिल्पा शेट्टी

करण जौहर

अनिल कपूर

जैकी श्रॉफ

डीपफेक और AI से बने वीडियो/इमेज इंडस्ट्री में एक बढ़ती हुई चिंता बन गए हैं, कई एक्टर्स ने शिकायत की है कि उनके फोटो, वीडियो या वॉयस क्लिप का ऑनलाइन गलत इस्तेमाल या मॉर्फ किया जा रहा है। कुछ मामलों में, कोर्ट ने सेलेब्रिटीज के पक्ष में फैसला सुनाया है, सख्त कार्रवाई करने और ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अब सबकी निगाहें सलमान खान की पिटीशन की सुनवाई पर हैं।

सलमान खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स

सलमान ने हाल ही में बिग बॉस 19 की शूटिंग खत्म की है और साथ ही अपनी अगली फिल्म, “बैटल ऑफ़ गलवान” पर भी काम कर रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी में हुई भारत-चीन झड़प पर आधारित है। फिल्म की रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। उन्हें आखिरी बार रश्मिका मंदाना के साथ “सिकंदर” में देखा गया था।