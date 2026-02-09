Saiyaara Re-Release: रोमांस का जादू फिर होगा शुरू, वैलेंटाइंस वीक पर बड़े पर्दे पर लौटेगी ‘सैयारा

By
Mohit Saini
-
0
83
Saiyaara Re-Release: मोहित सूरी की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर सायरा एक बार फिर अपना जादू चलाने के लिए तैयार है क्योंकि यह फिल्म वैलेंटाइन वीक में थिएटर में दोबारा रिलीज़ होने के लिए तैयार है। इस फिल्म को अपने ओरिजिनल रन के दौरान दर्शकों से बहुत प्यार मिला था, जिसमें अहान पांडे और अनीता पड्डा ने लीड रोल में काम किया था और यह बॉलीवुड में उनका डेब्यू था।

2025 में रिलीज़ हुई सायरा Gen Z दर्शकों के बीच खास तौर पर पॉपुलर हुई। फिल्म की इमोशनल कहानी और दिल को छू लेने वाले म्यूज़िक ने युवा दर्शकों के दिलों को छू लिया, यही वजह है कि मेकर्स अब फिल्म को सिनेमाघरों में वापस लाकर उसी पुरानी यादों और उत्साह को जगाना चाहते हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सायरा पहले ही कई थिएटर्स में BookMyShow पर शो लिस्टिंग में दिखने लगी है।

Gen Z की एक पसंदीदा फिल्म जिसने तहलका मचा दिया

जब सैयारा पहली बार बड़े पर्दे पर आई, तो इसने सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस पर ही अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया—यह Gen Z के बीच एक कल्चरल मोमेंट बन गई। थिएटर के कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें फ़ैन फ़िल्म देखने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते दिखे।

कुछ रोते हुए दिखे, तो कुछ लोग ड्रामैटिक रिएक्शन में फ़र्श पर लेटे हुए भी दिखे। जहाँ सोशल मीडिया यूज़र्स के एक ग्रुप ने इन क्लिप्स को पब्लिसिटी स्टंट कहा, वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अहान पांडे और अनीता पड्डा की परफ़ॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ हुई।

ज़बरदस्त बॉक्स ऑफ़िस नंबर्स

Sacnilk के मुताबिक, सैयारा ने दुनिया भर में ₹569.75 करोड़ की बड़ी कमाई की। इसमें से, फ़िल्म ने ओवरसीज़ मार्केट से ₹171.50 करोड़ कमाए, जबकि इसका इंडिया कलेक्शन ₹398.25 करोड़ रहा। कहा जाता है कि यह फ़िल्म लगभग ₹50-60 करोड़ के बजट में बनी थी,

जिससे यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बन गई। खास बात यह है कि सायरा डेब्यू करने वाले एक्टर्स की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली इंडियन फिल्म भी बन गई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म अपनी री-रिलीज़ के दौरान बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है।

फरवरी में और भी री-रिलीज़ लाइन अप हैं

इस महीने थिएटर्स में वापसी करने वाली अकेली फिल्म सायरा नहीं है। शाहरुख खान की देवदास पहले ही बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस बीच, अजय देवगन की युवा 20 फरवरी को थिएटर्स में आने वाली है, और सलमान खान की कल्ट क्लासिक तेरे नाम के भी फरवरी के आखिर में री-रिलीज़ होने की उम्मीद है।

वैलेंटाइन वीक आने वाला है, सायरा की वापसी दर्शकों को बड़े पर्दे पर इसके रोमांस, इमोशंस और यादगार म्यूज़िक को फिर से जीने का एक और मौका देगी।

