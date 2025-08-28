Saiyaara OTT Release: अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही  सैयारा, जानें कब और कहां देख पाएंगे

Saiyaara OTT Release, आज समाज, नई दिल्ली: निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा Saiyaara साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। अहान पांडे और अनीत पड्डा अभिनीत इस फिल्म ने अपनी भावनात्मक कहानी, भावपूर्ण संगीत और दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता के बाद, यह बहुप्रतीक्षित फिल्म अब अपनी बहुप्रतीक्षित OTT रिलीज़ के लिए तैयार है।

Saiyaara कब और कहाँ स्ट्रीम होगी?

OTTplay Premiere की एक रिपोर्ट के अनुसार, Saiyaara 12 सितंबर, 2025 से Netflix पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी। जो प्रशंसक सिनेमाघरों में इसका अनुभव नहीं देख पाए थे, वे अब अपने घरों में आराम से इस रोमांटिक थ्रिलर का आनंद ले सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि Netflix ने सिनेमाघरों में रिलीज़ से पहले ही फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए थे, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि सिनेमाघरों के बाद स्ट्रीमिंग दिग्गज ही इसका खास ठिकाना होगा।

बॉक्स ऑफिस पर सफलता की कहानी

सैय्यारा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और बॉलीवुड में किसी भी नए कलाकार की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई।

भारत में आजीवन कमाई: ₹335.55 करोड़

दुनिया भर में कमाई: ₹568 करोड़

इन आंकड़ों के साथ, सैय्यारा ने न केवल एक सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर के रूप में अपनी जगह पक्की की, बल्कि अहान पांडे के बॉलीवुड इतिहास में पदार्पण का भी रिकॉर्ड बनाया।