Bishnoi Saint Swami Rajendranand Passes Away: सिरसा में बिश्नोई समाज के संत स्वामी राजेंद्रानंद का निधन

डबवाली में बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर शोभा यात्रा निकालने के बाद बिगड़ी तबीयत

Bishnoi Saint Swami Rajendranand Passes Away, (आज समाज), सिरसा: बिश्नोई समाज के बड़े संत स्वामी राजेंद्रानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को अचानक से उनका निधन हो गया। वह सिरसा के डबवाली स्थित बिश्नोई मंदिर मेंं जांम्भाजी कथा कर रहे थे। शुक्रवार को सुबह जन्माष्टमी पर्व को लेकर उन्होंने शोभायात्रा निकाली। जैसे ही वह शोभायात्रा निकाल के धर्मशाला पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई।

स्वामी राजेंद्रानंद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें पंजाब के बठिंडा में रेफर किया गया, लेकिन बठिंडा पहुंचने से पहले बीच रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही स्वामी राजेंद्रानंद के निधन का समाचार मिला तो पूरे बिश्नोई समाज में शोक की लहर दौड़ गई।

आज हिसार बिश्नोई मंदिर में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। स्वामी राजेंद्रानंद हरिद्वार आश्रम में रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गायों की सेवा में लगा दिया। राजेंद्रानंद का जन्म 6 नबंवर 1973 को यूपी के बिजनौर जिले में हुआ था।

अंतिम शब्द- यहीं तक मेरी किस्मत में गौ सेवा लिखी थी

स्वामी राजेंद्रानंद के अंतिम समय में उनके साथ रहे शिष्य संजय ने बताया कि गुरु शोभा यात्रा से आए तो उनके सीने में तेज दर्द शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे सीने में दर्द है। इसके बाद वह गाड़ी में खुद बैठकर अस्पताल गए। रास्ते में जब दर्द बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि मेरी सांसें अब टूट रही हैं। उन्होंने कहा कि यहीं तक मेरी किस्मत में गौ सेवा लिखी थी। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने विष्णु-विष्णु का जाप शुरू कर दिया। अस्पताल पहुंचते तक उन्होंने शरीर छोड़ दिया था।

गायों की सेवा के लिए करते थे कथा

स्वामी राजेंद्रानंद महाराज अकसर गोशालाओं में कथा करते थे और चंदे के पैसे को गोशालाओं में ही गोकल्याण के लिए दान कर देते थे। 2022 में हिसार के गांव मंगाली की गोशाला में कथा के दौरान स्वामी राजेंद्रानंद से आशीर्वाद लेने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे।

पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने जताया शोक

भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने शोक जताते हुए कहा कि स्वामी राजेंद्रानंद का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत होना बेहद दुखद है। यह उनके सभी अनुयायियों और मेरे लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।

अमित शाह से मुलाकात कर बिश्नोई समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाने की मांग की थी

स्वामी राजेंद्रानंद महाराज ने 9 जून को केंद्रीय गृहमंत्रालय में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। राजेंद्रानंद की अगुआई में बिश्नोई समाज के वरिष्ठजनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की थी। इस दौरान उन्होंने 4 प्रमुख मांगें रखी थीं।

इसमें बिश्नोई समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण, जोधपुर एयरपोर्ट का नामकरण शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रखने, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा और खेजड़ली को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग शामिल थीं।

