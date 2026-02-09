Kareena Kapoor- Saif Ali Khan Photos: इवेंट में ब्लैक लुक में नजर आए सैफ-करीना, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

Kareena Kapoor- Saif Ali Khan Photos: इवेंट में ब्लैक लुक में नजर आए सैफ-करीना, तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

Kareena Kapoor- Saif Ali Khan Photos: बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल, सैफ अली खान और करीना कपूर खान, हाल ही में एक इवेंट में शानदार दिखे, जहाँ उन्होंने अपने स्टाइलिश ट्विनिंग लुक से सबका ध्यान खींचा। एलिगेंट ब्लैक आउटफिट पहने, इस जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे इंडस्ट्री के सबसे फैशनेबल पावर कपल्स में से एक क्यों हैं।

इवेंट की कई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, और वे पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फैंस इस बात की तारीफ़ करते नहीं थक रहे कि यह कपल एक साथ कितना क्लासी और चार्मिंग लग रहा है।

करीना कपूर ने एक स्लीक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जो उनके एलिगेंट स्टाइल को पूरी तरह से हाईलाइट कर रही थी। उन्होंने अपने लुक को स्पार्कलिंग डायमंड एक्सेसरीज़ के साथ पूरा किया, जिससे सोफिस्टिकेशन और ग्लैमर का टच मिला। अपने मेकअप को मिनिमल और चिक रखते हुए, करीना हर तरह से ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट लग रही थीं।

दूसरी ओर, सैफ अली खान ने ऑल-ब्लैक आउटफिट में अपने लुक को कम्प्लीट किया और हमेशा की तरह डैपर लग रहे थे। उनके शार्प और शानदार लुक ने कपल के कोऑर्डिनेटेड स्टाइल स्टेटमेंट को और बढ़ा दिया, जिससे वे इवेंट में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले जोड़ों में से एक बन गए।

कपल ने खुशी-खुशी कैमरों के लिए पोज़ दिया, और कई फ़ोटो में, करीना और सैफ़ को एक साथ पोज़ देते हुए प्यारी सी मुस्कान शेयर करते हुए देखा जा सकता है। उनकी केमिस्ट्री और आसान स्टाइल ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर तुरंत हिट बना दिया।

जैसे ही फ़ोटो सामने आईं, फ़ैन्स ने कपल पर प्यार और तारीफ़ें बरसाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके लुक्स की तारीफ़ करते हुए उन्हें “एलिगेंट,” “रॉयल,” और “कपल गोल्स” कहा, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि सैफ़ और करीना स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी दिलों पर राज करते हैं।

