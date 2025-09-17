Saif Ali Khan Worst Kissing Scene: सैफ अली खान का Uncomfortable किसिंग सीन, जिसे याद कर बोले– ‘Worst Kiss Ever

Saif Ali Khan Worst Kissing Scene, आज समाज, नई दिल्ली: पिछले कुछ सालों में, बॉलीवुड में अंतरंग और किसिंग सीन काफी आम हो गए हैं। ज़्यादातर अभिनेता इस तैयारी के साथ फ़िल्मों में आते हैं कि किसी न किसी मोड़ पर उन्हें बोल्ड या रोमांटिक सीन करने के लिए कहा जा सकता है। सैफ अली खान भी इसका अपवाद नहीं हैं – उन्होंने कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ ऐसे कई दृश्यों में स्क्रीन शेयर की है।

इनमें से, सैफ और रानी मुखर्जी की 2004 की हिट फ़िल्म ‘हम तुम’ दर्शकों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन इस फ़िल्म में एक किसिंग सीन ऐसा था जो दोनों सितारों के लिए बेहद असहज अनुभव साबित हुआ। दरअसल, सैफ ने खुद एक बार इसे “सिनेमा के इतिहास का सबसे बुरा किस” कहा था।

रानी ने सैफ से ऐसा न करने का अनुरोध किया

मीडिया रिपोर्ट्स और एक पुराने इंटरव्यू के अनुसार, रानी मुखर्जी इस किसिंग सीन को फ़िल्माने के विचार से बेहद असहज थीं। उन्होंने सैफ से यह भी कहा, “मैं चाहती हूँ कि आप इस सीन को मना कर दें।” हालाँकि, सैफ ने स्वीकार किया कि वह पीछे नहीं हट सकते क्योंकि यह निर्देशक और निर्माता द्वारा लिया गया एक रचनात्मक निर्णय था। रानी फिर भी हिचकिचाती रहीं और ज़ोर देकर बोलीं, “मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए।”

स्क्रीन पर एक अजीब किस

आखिरकार, दोनों ने सीन शूट किया—लेकिन दोनों में से कोई भी सहज महसूस नहीं कर रहा था। सैफ ने बाद में खुलासा किया कि जब दो कलाकार खुद असहज महसूस करते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर कभी भी अच्छी तरह से नहीं उतरती। इसीलिए उन्होंने खुले तौर पर इसे अब तक का सबसे असहज और “सबसे बुरा” किस बताया।

रानी और सैफ के बाद के सहयोग

इस अप्रिय पल के बावजूद, दोनों ने कई फिल्मों में शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री साझा की। हम तुम के अलावा, उन्होंने ता रा रम पम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, कल हो ना हो और यहाँ तक कि बंटी और बबली 2 में भी साथ काम किया।

करीना कपूर के साथ सबसे बोल्ड सीन

दूसरी ओर, सैफ ने अपनी पत्नी करीना कपूर खान के साथ अपने सबसे बोल्ड और सबसे भावुक ऑन-स्क्रीन पल दिए हैं। कुर्बान और ओमकारा जैसी फिल्मों में उनकी शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा।