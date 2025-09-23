Sai Pallavi Swimsuit Photos Controversy: स्विमसूट में दिखीं साई पल्लवी! सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sai Pallavi Swimsuit Photos Controversy: आज समाज, नई दिल्ली: अपनी सादगी और पारंपरिक लुक के लिए मशहूर साउथ स्टार साई पल्लवी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए मशहूर, यह अभिनेत्री अक्सर साड़ी या एथनिक लुक से लोगों का दिल जीत लेती हैं। लेकिन हाल ही में उनकी कुछ वेकेशन तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिन्होंने प्रशंसकों के बीच बहस छेड़ दी।

इन दिनों साई पल्लवी नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण में रणबीर कपूर के साथ सीता का किरदार निभाने को लेकर चर्चा में हैं। जहां प्रशंसक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उनकी बहन पूजा कन्नन द्वारा बीच वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर करने पर वे हैरान रह गए।

तस्वीरों में पूजा स्विमसूट में साफ नजर आ रही हैं, जबकि साई पल्लवी का पहनावा उतना साफ नहीं दिख रहा है। हालांकि, कयास लगाए जाने लगे कि उन्होंने भी स्विमसूट पहना हुआ है। इसके कारण सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने उनकी आलोचना की और उन पर “दूसरी अभिनेत्रियों की तरह” होने का आरोप लगाया—स्क्रीन पर पारंपरिक लेकिन असल ज़िंदगी में आधुनिक। कई लोगों ने उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया, हालाँकि अभिनेत्री ने खुद इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

साई पल्लवी के पिछले विवाद

यह पहली बार नहीं है जब साई पल्लवी विवादों में घिरी हों। इससे पहले भी, उनके बयान अक्सर सुर्खियाँ बटोर चुके हैं और बहस छेड़ चुके हैं।

कश्मीरी पंडित बनाम मॉब लिंचिंग टिप्पणी

अपनी तेलुगु फिल्म विराट पर्वम के प्रचार के दौरान, साई पल्लवी ने द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की तुलना भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से की। उनके बयान की तीखी आलोचना हुई और कई लोगों ने इसे असंवेदनशील बताया।

भारतीय सेना पर टिप्पणियाँ

2022 में, उन्होंने एक साक्षात्कार में एक और विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं—जहाँ भारतीय पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी मानते हैं, वहीं सीमा पार के लोग भारतीय सेना के बारे में भी ऐसा ही सोच सकते हैं। उनकी टिप्पणियों की व्यापक रूप से आलोचना हुई और कई लोगों ने उन पर दोनों को एक समान बताने का आरोप लगाया।

आगे क्या?

आलोचनाओं के बावजूद, साईं पल्लवी दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं। प्रशंसक उनकी प्रतिभा और प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते रहते हैं, हालाँकि कभी-कभी विवाद उन्हें गलत कारणों से सुर्खियों में ला देते हैं।