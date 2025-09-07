Sahara India Scam: ईडी ने दायर की चार्जशीट, सुब्रत रॉय का बेटा भगोड़ा घोषित

ED Chargesheet In Sahara India Scam, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा इंडिया घोटाले में चार्जशीट दायर की है। कंपनी के संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय के पारिवारिक सदस्यों व कुछ अधिकारियों के खिलाफ 1.74 लाख करोड़ रुपए के धन शोधन का मामला है और इसी में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र दायर किया है।

कोलकाता पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने कोलकाता स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में अपना आरोपपत्र दाखिल किया है जिसमें सुब्रत रॉय का बेटा सुशांतो रॉय, उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय के अलावा जेपी वर्मा, अनिल अब्राहम और मामले के अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। सुशांतो रॉय को भगोड़ा करार दिया गया है।

पूछताछ में शामिल नहीं हुए सुशांतो रॉय

ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि यह आरोपपत्र सहारा समूह से जुड़े नौ परिसरों में कई राज्यों में की गई छापेमारी के बाद जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में सहारा समूह के साथ भूमि और शेयर लेनदेन से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे गए थे। अधिकारियों के मुताबिक ईडी द्वारा कई समन और पूछताछ के प्रयासों के बावजूद, सुशांतो रॉय कथित तौर पर पेश नहीं हुए। नतीजतन, अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने हेतु उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल करने के प्रयास चल रहे हैं।  अधिकारियों से उनकी बच निकलने की प्रवृत्ति ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि वे जांच में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं।

कंपनी की विभिन्न संस्थाओं पर 500 से ज्यादा केस

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सहारा समूह ने एक पोंजी योजना के तहत करोड़ों जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया गया। कंपनी की विभिन्न संस्थाओं पर अब 500 से ज्यादा पुलिस मामले दर्ज हैं। धोखाधड़ी की इन प्रथाओं ने लाखों छोटे निवेशकों को प्रभावित किया है, जो अब कंपनी के कुप्रबंधन और धोखाधड़ी के परिणामों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा।

इंडिया कोआपरेटिव सोसाइटी पर विशेष ध्यान केंद्रित : ED

उल्लेखनीय है कि ईडी ने हमारा इंडिया कोआपरेटिव सोसाइटी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जहां उसने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की एकत्रित धनराशि का खुलासा किया है। इस सहकारी सोसाइटी की चल रही जांच सहारा के धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के पैमाने को और उजागर करती है, जो कई क्षेत्रों में फैला हुआ था और देश भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा था।

