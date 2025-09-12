BCCI President Election : बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चयन पर सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान

सचिन के हवाले से उनकी फर्म ने बताया क्या है सच्चाई

BCCI President Election (आज समाज), खेल डेस्क : इन दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह समाचार तेजी से फैला की क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले महान भारतीय बल्लेबाज बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। यह चर्चा कई दिन तक जारी रही। इसके बाद हालांकि सचिन तेंदुलकर ने इस मामले में कोई सीधा बयान नहीं दिया लेकिन उनकी फर्म ने सचिन के हवाले से यह बताया कि समाचार निराधार है।

मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल हो चुका है समाप्त

सचिन तेंदुलकर की प्रबंधन फर्म ने ऐसी सभी बातों को निराधार बताया। तेंदुलकर की प्रबंधन फर्म ने उनकी ओर से बयान जारी कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वह रोजर बिन्नी के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बिन्नी का कार्यकाल जुलाई में उनके 70 वर्ष के होने पर समाप्त हो गया था। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामांकित किए जाने के बारे में कुछ खबरें और अफवाहें फैल रही हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान नहीं दें।’

28 को होगी बीसीसीआई की वार्षिक बैठक

दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को 28 सितंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक में चुनाव कराने हैं। बिन्नी को अक्तूबर 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बोर्ड के संविधान में इस पद के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। बीसीसीआई लोकपाल और आचरण अधिकारी की नियुक्ति भी वार्षिक आम बैठक के दौरान की जाएगी जबकि आईसीसी में बोर्ड के प्रतिनिधि की भी नियुक्ति की जाएगी।

