Water filled in nearby society : गुरुग्राम में साबी नदी उफान पर, पास कीी सोसायटी में भरा पानी

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। प्रदेश के कई जिलों में हुई जलभराव के साथ अब गुरुग्राम के कई इलाकों में भी जलभराव हो गया है। यहां साबी नदी उफान है। इससे सेक्टर-107 क्षेत्र की सोसायटी पानी में डूब गई। किराये पर रहने वाले लोग फ्लैट खाली कर रहे हैं।

साबी नदी बरसाती पानी से ओवरफ्लो है। इस कारण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां से निकला पानी दौलताबाद के पावर हाउस में भी भर गया। क्षेत्र में बाढ़ जैसी हालत हो गई है। पावर हाउस में जल्द पानी नहीं निकाला गया तो वहां पर करंट से हादसा होने का भी डर है। साबी नदी के पास सेक्टर-107 की ग्लोबल सिग्नेचर सोलेरा और एम3एम वुडशायर सोसाइटी में पानी भर गया था। सोसायटी के प्रयासों से पानी को निकालने का काम शुरू किया गया। मिट्टी से गेट पास बंध बनाया गया, ताकि और ज्यादा पानी अंदर ना जा सके।

फिर भी सोसायटी के प्रवेश गेट पर तो गहरा पानी भरा ही है। उसकी निकासी नहीं हो पा रही। यहां के लोगों की शिकायत पर शनिवार की शाम को धर्मपुर गांव में एसडीएम ने दौरा करके हालातों का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि साबी नदी में गुरुग्राम के ड्रेनों के साथ-साथ दिल्ली का पानी भी आता है। नजफगढ़ ड्रेन में वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नीचे की तरफ के गांव धर्मपुर, दौलताबाद, जहाजगढ़, बाबूपुर में यह पानी भर रहा है। ग्रामीणों में खतरा बढ़ रहा है।

