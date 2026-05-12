Saba Ibrahim New House: यूट्यूब की कमाई से सबा इब्राहिम ने खरीदा लग्जरी आशियाना, घर की झलक देख फैंस रह गए दंग

Saba Ibrahim New House: पॉपुलर YouTuber और इन्फ्लुएंसर सबा इब्राहिम ने अपनी बढ़ती अचीवमेंट्स की लिस्ट में एक और लग्ज़री प्रॉपर्टी जोड़ ली है। सोशल मीडिया स्टार ने हाल ही में बताया कि उन्होंने मुंबई में एक बिल्कुल नया अपार्टमेंट खरीदा है, और उनके सपनों के घर की एक झलक पाने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

सबा, जो टेलीविज़न एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन भी हैं, ने अपने लेटेस्ट व्लॉग के ज़रिए यह रोमांचक अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मौजूदा फ्लैट के ठीक बगल वाला अपार्टमेंट खरीदा है और दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच की कनेक्टिंग दीवार को तोड़कर उन्हें एक बड़े लिविंग स्पेस में मिला दिया है।

अभी बन रहे इस घर को एक बड़े और मॉडर्न फैमिली घर के तौर पर रीडिज़ाइन किया जा रहा है। सबा के पति, खालिद नियाज़ ने व्लॉग में बताया कि दोनों अपार्टमेंट को मिलाकर एक बड़ा लिविंग रूम बनाया गया है जहाँ पूरा परिवार आराम से एक साथ समय बिता सकता है।

सबा ने यह भी बताया कि नए घर में परिवार के हर सदस्य के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई जगहें होंगी। घर की सबसे इमोशनल हाइलाइट्स में से एक यह है कि उनके ससुराल वालों के लिए खास तौर पर एक खास कमरा बनाया जा रहा है, ताकि जब भी वे अपने गाँव से आएं तो आराम से रह सकें। इसके अलावा, सबा अपनी छोटी बहन रिज़ा के लिए एक अलग कमरा भी तैयार कर रही हैं।

इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उनका पिछला अपार्टमेंट उनके बड़े परिवार के लिए बहुत छोटा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने रहने की जगह को बढ़ाने का फैसला किया। उन्हें नए घर के इंटीरियर के लिए शॉपिंग करते हुए भी देखा गया, जिसमें घर को लग्ज़री टच देने के लिए बड़ी अलमारी, पर्दे और डेकोर के दूसरे सामान शामिल थे।

YouTube से कमाई और ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा, सबा इब्राहिम के पास कथित तौर पर कई प्रॉपर्टी भी हैं, जिसमें उनके होमटाउन मौदाहा में एक घर भी शामिल है। वह और उनका परिवार मुंबई और दिल्ली में रेस्टोरेंट बिज़नेस से भी जुड़े हैं, जो उनकी शानदार लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल सफलता में योगदान देते हैं।

जैसे-जैसे कंस्ट्रक्शन जारी है, सबा और उनके पति अपने सपनों के घर में जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनकी बढ़ती सफलता और करीबी पारिवारिक मूल्यों को पूरी तरह से दिखाता है।