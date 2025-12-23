चक्रवात से श्रीलंका में बड़े पैमाने पर हुई है तबाही

Jaishankar In Colombo, (आज समाज), कोलंबो: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत ने चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है। वह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बोल रहे थे। उन्होंने कोलंबो के साथ नई दिल्ली के निरंतर जुड़ाव पर भी प्रकाश डाला। जयशंकर सोमवार शाम को कोलंबो पहुंचे। पर्यटन उप मंत्री रुवान रणसिंघे ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि चक्रवात से श्रीलंका में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है।

भारत ने चलाया था ‘आपरेशन सागर बंधु’

बता दें कि यह घोषणा ‘आपरेशन सागर बंधु’ के तहत तत्काल मानवीय सहायता चरण के सफल समापन के बाद की गई है, जो संकट के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया थी। भारतीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में पड़ोसी देश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। और कहा, प्रधानमंत्रीमोदी का जो पत्र मैंने सौंपा है, वह हमारी पहली प्रतिक्रिया देने वाली भूमिका को आगे बढ़ाता है और श्रीलंका के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

आपरेशन में वितरित की गई 1100 टन राहत सामग्री

जयशंकर ने शुरूआती राहत प्रयासों के पैमाने का विवरण देते हुए कहा, ‘आपरेशन सागर बंधु’ में लगभग 1100 टन राहत सामग्री वितरित की गई और “लगभग 14.5 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए गए। नई दिल्ली के कोलंबो के साथ निरंतर जुड़ाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को पुनर्निर्माण प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए श्रीलंकाई सरकार के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, पुनर्निर्माण की तात्कालिकता को पहचानते हुए, पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि अब हम इस संबंध में उनकी प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए श्रीलंकाई सरकार के साथ जुड़ें।

भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति

जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज में रियायती लाइन आॅफ क्रेडिट में 350 मिलियन डॉलर और अनुदान में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल होंगे। 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज को वर्तमान में श्रीलंका सरकार के साथ घनिष्ठ परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रिकवरी आवश्यकताओं की ओर निर्देशित हो। यह नवीनतम कदम भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति की पुष्टि करता है, जो नई दिल्ली को श्रीलंका की स्थिरता की राह में पहले प्रतिक्रिया देने वाले और एक स्थिर भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

भारतीय निवेश की भूमिका पर भी डाला प्रकाश

जयशंकर ने भारतीय निवेश की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, और कहा, भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण समय में आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है।” श्रीलंका के सामने आने वाली चुनौतियों को मानते हुए, जयशंकर ने कहा कि देश एक बार फिर दबाव में है, ठीक वैसे ही जैसे वह पिछली मुश्किलों से उबर रहा था। उन्होंने कहा, “हम पूरी तरह से मानते हैं कि यह श्रीलंका के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर है। जैसे ही वह 2022 के आर्थिक संकट से उबर रहा था, इस प्राकृतिक आपदा ने नई मुश्किलें खड़ी कर दीं।

