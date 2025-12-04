Russian President Vladimir Putin, (आज समाज), नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन भारत के दो दिन के राजकीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने ‘खास दोस्त’ पुतिन का गर्मजोशी से व्यक्तिगत स्वागत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं।

शुक्रवार को 23वां भारत-रूस सालाना समिट

बता दें कि शुक्रवार को 23वां भारत-रूस सालाना समिट होने जा रहा है, जहां भारत देश के प्रधानमंत्री और और रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के दोनों पक्षों की तरफ से संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। शुक्रवार को, औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले रूसी राष्ट्रपति का औपचारिक तरीके से स्वागत भी किया जाएगा। गौरतलब है कि पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देश व्यापार और ऊर्जा साझेदारी पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर फोकस रखेंगे।

ये भी पढ़ें: Swaraj Kaushal Death : सुषमा स्वराज के पति मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल ने दुनिया को कहा अलविदा