Russia: रूसी जनरल की हत्या

कार के नीचे विस्फोटक लगाकर किया धमाका

Russia, (आज समाज), नई दिल्ली: रूस की सेना के एक शीर्ष अधिकारी को फिल्मी स्टाइल में विस्फोट कर मार डाला गया है। हमले का शक यूक्रेन पर है। जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। पेट्रेंको ने कहा कि जांचकर्ता हत्या के संबंध में कई कोण से जांच कर रहे हैं। इनमें से एक यह है कि इस घटना को यूक्रेनी खुफिया सेवाओं द्वारा अंजाम दिया गया है। रूसी मीडिया ने बताया कि मॉस्को की यासेनेवा स्ट्रीट पर एक पार्किंग में सुबह लगभग 7 बजे कार में विस्फोट हुआ।

जिसमें रूसी जनरल फानिल सरवारोव की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरवारोव पहले चेचन्या में लड़ चुके थे और सीरिया में मॉस्को के सैन्य अभियान का हिस्सा थे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सरवारोव की हत्या के बारे में जानकारी दे दी गई है।

2024 में भी ऐसे ही रूसी जनरल की हत्या कर चुका यूक्रेन

गौरतलब है कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने दिसंबर 2024 में एक ऐसे हमले में एक उच्च पदस्थ रूसी जनरल की हत्या की थी। रूसी सेना के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाकर रखे गए बम से मौत हो गई। इस हमले में इगोर के सहायक इल्या पोलिकारपोव की भी मौत हो गई थी। इस मामले में एक उज्बेक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उस पर यूक्रेनी सुरक्षा सेवा की ओर से किरिलोव की हत्या का आरोप लगाया गया।

पुतिन ने किरिलोव की हत्या को रूस की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी गलती बताया था

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किरिलोव की हत्या को रूस की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी गलती बताया, और कहा कि उन्हें इससे सीखना चाहिए और अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना चाहिए, लेकिन अप्रैल में, एक और वरिष्ठ रूसी सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक को मॉस्को के ठीक बाहर उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास खड़ी उनकी कार में रखे विस्फोटक से मार दिया गया। इस मामले में संदिग्ध अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मॉस्को ने रूस में कई बम धमाकों और अन्य हमलों के लिए भी यूक्रेन को दोषी ठहराया है।

ये भी पढ़ें: यूपी के सीएम योगी बोले- देश में दो नमूने, एक दिल्ली, दूसरा लखनऊ में