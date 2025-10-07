Putin warns Trump : रूस ने अमेरिका को यूक्रेन की सैन्य मदद न करने की चेतावनी दी

कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी तो दोनों देशों के संबंध होंगे खराब

Putin warns Trump (आज समाज), मास्को : रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका दोहरी नीति अपना रहा है। एक तरफ तो वह दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कराने और युद्ध खत्म कराने की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ यूके्रन को रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हथियार मुहैया करवा रहा है। इसी को लेकर रूसी राष्टÑपति ने अमेरिका के राष्टÑपति को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति की तो वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंधों खराब हो जाएंगे।

कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से यह बयान आया सामने

सितंबर के अंत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि व्हाइट हाउस कीव को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा। एक मिसाइल की कीमत 11.44 करोड़ रुपए है। इनकी मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर है, जिससे ये मिसाइलें मॉस्को और उसके बाहर भी हमला कर सकेंगी। पुतिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप का ऐसा कदम हमारे संबंधों को बर्बाद कर देगा।

इससे पहले वल्दाई डिस्कशन क्लब में रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेनी सेना अमेरिकी सैन्यकर्मियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना इन मिसाइलों का संचालन नहीं कर सकेगी। पुतिन ने कहा कि क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को नहीं बदलेगी।रूस की ताकत का उल्लेख करते हुए पुतिन ने कहा, अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को नहीं बदलेगी। यह भी कहा कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियां पहले से इसी तरह के पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति के अनुकूल हो चुकी हैं।

यूक्रेन के राष्टÑपति ने अमेरिका से मांगी थी मदद

स्थानीय समाचार एजेंसी के अनुसार, टॉमहॉक मिसाइलों की डिलीवरी पर बहस पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद शुरू हुई थी। जेलेंस्की ने उस मुलाकात के दौरान विशेष रूप से मिसाइलों का अनुरोध किया था। ज्ञात रहे कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब तीन साल से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। पिछले दिनों भी रूसी सेना द्वारा यूक्रेन के कई शहरों पर भारी गोलाबारी की गई थी जिससे पांच यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई थी।

