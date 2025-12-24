Nuclear Plant On Moon: चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की तैयारी में रूस

लावोचकिन एसोसिएशन एयरोस्पेस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया साइन

Nuclear Plant On Moon,(आज समाज), नई दिल्ली: रूस अगले दशक में चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रहा है, ताकि उसके चंद्र अंतरिक्ष कार्यक्रम और एक जॉइंट रूसी-चीनी रिसर्च स्टेशन को बिजली मिल सके। रूस की सरकारी स्पेस कॉपोर्रेशन, रोस्कोस्मोस ने एक बयान में कहा कि उसने 2036 तक चांद पर एक पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है और इसके लिए लावोचकिन एसोसिएशन एयरोस्पेस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

रोस्कोस्मोस ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि यह प्लांट न्यूक्लियर होगा, लेकिन उसने कहा कि इसमें शामिल लोगों में रूसी सरकारी न्यूक्लियर कॉपोर्रेशन रोसाटॉम और रूस का प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुरचटोव इंस्टीट्यूट शामिल हैं।

प्लांट का मकसद रूस के लूनर प्रोग्राम को पावर देना

रोस्कोस्मोस ने कहा कि इस प्लांट का मकसद रूस के लूनर प्रोग्राम को पावर देना है, जिसमें रोवर, एक आॅब्जर्वेटरी और जॉइंट रूसी-चीनी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। रोस्कोस्मोस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक स्थायी रूप से काम करने वाले वैज्ञानिक चंद्र स्टेशन के निर्माण और एक बार के मिशन से लॉन्ग-टर्म चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अमेरिका और चीन से पिछड़ गया रूस

जब से 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने, तब से रूस ने खुद को अंतरिक्ष खोज में एक लीडिंग पावर माना है, लेकिन हाल के दशकों में यह अमेरिका और धीरे-धीरे चीन से पीछे रह गया है। अगस्त 2023 में रूस की महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा झटका लगा जब उसका मानवरहित लूना-25 मिशन चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करते समय क्रैश हो गया और एलन मस्क ने स्पेस व्हीकल्स के लॉन्च में क्रांति ला दी है। जो कभी रूस की खासियत हुआ करती थी।

अमेरिका और चीन भी रेस में

रूस अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसी योजनाएं हैं। नासा ने अगस्त में घोषणा की थी कि वह 2030 के फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही तक चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने अगस्त में कहा था कि हम चांद पर जाने की रेस में हैं, चीन के साथ चांद पर जाने की रेस में हैं और चांद पर बेस बनाने के लिए, हमें एनर्जी चाहिए।

अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा स्रोत रखने पर कोई रोक नहीं

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अभी चांद पर पहुंचने की दौड़ में पीछे है। उन्होंने कहा कि चांद पर जीवन बनाए रखने और फिर इंसानों के मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए एनर्जी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नियम अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने पर रोक लगाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा स्रोत रखने पर कोई रोक नहीं है। बशर्ते वे कुछ नियमों का पालन करें।