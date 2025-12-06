Russia Largest Attack On Ukraine, (आज समाज) : रूस और यूक्रेन में तनाव की स्थिति बनी हुई हुई और रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सबको चौका दिया। इधर, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारी युद्ध खत्म करने के लिए फ्लोरिडा में जारी तीसरे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहे थे, कि इसी बीच रूस ने धमाका कर दिया। रूस ने यह हमला शुक्रवार देर रात किया।

यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को सबसे बड़ा निशाना बनाया

यूक्रेन एयर फोर्स के मुताबिक रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागीं, जिसमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन 29 स्थानों पर हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए। वहीं रूस द्वारा किये गए इस हमले के बाद देश में एयर-रेड अलर्ट किया गया और ड्रोन पश्चिमी शहर ल्विव तक देखे गए। इतना ही नहीं रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को सबसे बड़ा निशाना बनाया गया। यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी “Ukrenergo” ने कहा कि कई क्षेत्रों में पावर स्टेशनों पर बड़े हमले हुए।

बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद

जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद हो गई, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ीं। वहीं इस हमले को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि फास्टिव शहर का रेलवे स्टेशन ड्रोन हमले में जल गया। वहीं रूस का दावा है कि उसने 116 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए और यूक्रेन ने रूस के रियाज़ान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जबकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दोनों पक्ष एक-दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं, जबकि इसी माहौल में अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ताएँ चल रही है।

