Rupee Against Dollar : डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे मजबूत

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 92.85 के स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा

Rupee Against Dollar (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के खत्म होने की संभावनाओं के बढ़ते ही बाजार के समीकरण भी बदल गए। इस उम्मीद से न केवल विश्व के सभी प्रमुख बाजारों में तेजी दिखाई दी बल्कि भातरीय शेयर बाजार के साथ ही भारतीय मुद्रा भी मजबूत हुई। रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 29 पैसे मजबूत होकर 92.85 (अस्थायी) पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ-साथ भू-राजनीतिक तनाव कम होने की बढ़ती उम्मीदों के कारण रुपये में मजबूती आई।

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में नए सिरे से खरीदारी और विदेशी निधियों के नए प्रवाह ने भी स्थानीय मुद्रा को समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 92.93 पर खुला और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.65 के अंतरा-दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सत्र के अंत में रुपया 92.98 के न्यूनतम स्तर पर भी पहुंचा और डॉलर के मुकाबले 92.85 (अस्थायी) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर से 29 पैसे अधिक है। गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे बढ़कर 93.14 पर बंद हुआ था।

सोने और चांदी में गिरावट

अक्षय तृतीय का त्योहार नजदीक होने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं में सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर मांग सुस्त बनी रही। जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दिखाई दी। सर्राफा बाजार के जानकारों ने शुक्रवार की गिरावट के पीछे घरेलू बाजार में मांग कम होना और अंतरराष्टÑीय बाजार में इसकी कीमतों में कमी बताया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में 5,700 रुपये की भारी गिरावट आई, जबकि सोने के भाव भी 1,600 रुपये तक लुढ़क गए।

जिसके चलते शुक्रवार को चांदी (सफेद धातु) 2.2 प्रतिशत यानी 5,700 रुपये टूटकर 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। इन कीमतों में सभी कर शामिल हैं। दूसरी ओर, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के भाव में भी 1.01 प्रतिशत यानी 1,600 रुपये की कमी दर्ज की गई, जिसके बाद यह 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया।

शेयर बाजार में शानदार तेजी

शुक्रवार को 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 504.86 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 78,493.54 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 156.80 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 24,353.55 पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 382.36 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर शुद्ध खरीदारी की।

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