Rupee continues to fall : डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतर स्तर पर पहुंचा

विदेशी पूंजी निकासी से रुपए पर दबाव

Rupee continues to fall (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय कारोबारी जगह में पिछले कुछ दिन से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां देश में त्योहारों को सीजन शुरू हो चुका है। वहीं न तो भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौट रही है और न ही रुपया संभल पा रहा है।

मंगलवार को जहां वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और विदेशी पूंजी निकासी के चलते शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया चार पैसे गिरकर 88.79 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया। हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और कमजोर डॉलर के कारण स्थानीय मुद्रा में तीव्र गिरावट नहीं आई।

आज आरबीआई कर सकता है अहम घोषणा

बाजार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति के फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसकी घोषणा बुधवार को की जाएगी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 88.73 पर खुला और 88.69-88.80 के दायरे में कारोबार करने के बाद अंत में 88.79 (अनंतिम) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 4 पैसे कम है।

मंगलवार को इतना टूटा शेयर बाजार

मंगलवार को शुरुआती बढ़त गंवाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,267.62 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, इसने 80,677.82 के उच्चतम और 80,201.15 के निम्नतम स्तर को छुआ। आठ कारोबारी दिनों में, सेंसेक्स 2,746.34 अंक या 3.30 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 24,611.10 पर आ गया।

रुपए की कमजोरी से सोना-चांदी चमके

राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 500 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और यह 500 रुपए की तेजी के साथ 1,19,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

वहीं चांदी की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गई। हालांकि वैश्विक स्तर पर, निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली के कारण सरार्फा की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गईं। हाजिर सोना 0.55 प्रतिशत गिरकर 3,813.14 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 1.51 प्रतिशत गिरकर 46.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : भारतीय शेयर बाजार में लगातार 8वें दिन भी गिरावट