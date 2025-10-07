Business News : डॉलर के मुकाबले 88.82 के स्तर पर पहुंचा रुपया

इससे पहले 30 सितंबर को 88.80 पैसे का निम्न स्तर छूआ था

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपया लगातार लड़खड़ा रहा है। सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में ही रुपए ने अपना पिछला निम्नतम स्तर तोड़ते हुए नया निम्न स्तर बना दिया। आपको बता दें कि रुपया सोमवार को कारोबारी समय समाप्त होने पर 88.82 रुपए प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। इससे पहले इसका निम्नतम स्तर 88.80 रुपए प्रति डॉलर था जाकि इसने 30 सितंबर को छूआ था।

पिछले कुछ समय में इस तरह रहा प्रदर्शन

जानकारों का कहना है कि सीमित दायरे में कारोबार हुआ और यह 3 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुई, क्योंकि सकारात्मक घरेलू इक्विटी से मिले समर्थन को निरंतर पूंजी बहिर्वाह और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से संतुलित किया गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 88.75 पर खुला और कारोबार के अंत में 88.82 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 3 पैसे कम है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले आठ पैसे गिरकर 88.79 पर बंद हुआ। 30 सितंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 88.80 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गया था।

सोने-चांदी में इतना आया उछाल

विदेशी बाजारों में सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी और रुपये में गिरावट के कारण सोमवार को दिल्ली में सोने की कीमत 9,700 रुपए की तेजी के साथ 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु शुक्रवार को 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं सोमवाार को चांदी 7,400 रुपए की तेजी के साथ 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गई। शुक्रवार को यह 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार भी उछला

भारतीय शेयर बाजार में भी सोमवार को पूरी खरीदारी हुई। इसी के चलते रुपए की गिरावट पर कोई असर नहीं हुआ और 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत उछलकर 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 639.25 अंक या 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,846.42 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,077.65 पर आ गया। निवेशकों की वैल्यू लिवाली के चलते सोमवार को निफ्टी तीन सत्रों में 466 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 25,000 के स्तर पर पहुंच गया।