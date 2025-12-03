Rupee Hits Record Low: नहीं थम रही रुपये की फिसलन, डॉलर के मुकाबले टूटा रिकॉर्ड

Rupee Hits Record Low: भारतीय रुपये की गिरावट कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। घरेलू करेंसी US डॉलर के मुकाबले ₹90.29 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है, जो 2022 के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। अकेले पिछले कारोबारी दिन में, रुपया 40 पैसे से ज़्यादा कमज़ोर हुआ।

2025 में, रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई करेंसी के रूप में उभरा है, जो इस साल अब तक लगभग 5% गिरा है। पिछले दो हफ़्तों में, यह लगभग 2% गिरा है, जिससे बाज़ारों में चिंता बढ़ गई है।

रुपया इन अहम लेवल पर कब पहुँचा?

जनवरी 2012: ₹50 प्रति डॉलर

जून 2013: ₹60 प्रति डॉलर

अगस्त 2018: ₹70 प्रति डॉलर

नवंबर 2022: ₹80 प्रति डॉलर

दिसंबर 2025: ₹90 प्रति डॉलर के पार

रुपया क्यों गिर रहा है?

इस तेज़ गिरावट के कई कारण हैं:

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा लगातार बिकवाली

भारत-US ट्रेड डील में देरी

कच्चे तेल का ज़्यादा इंपोर्ट

कमज़ोर एक्सपोर्ट से करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) बढ़ रहा है

मज़बूत GDP डेटा के बाद, ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम हो गई है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ रहा है

ज़रूरी टेक्निकल लेवल टूट रहे हैं, जिससे मार्केट में स्टॉप-लॉस शुरू हो रहे हैं

डीलर क्या कहते हैं?

मार्केट डीलरों का मानना ​​है कि रुपये के लिए RBI का सपोर्ट कम हो गया है, और सेंट्रल बैंक किसी खास लेवल का बचाव नहीं कर रहा है। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि RBI ट्रेड डेफिसिट के असर को मैनेज कर रहा है। कमजोर रुपया एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे इंपोर्ट भी महंगा हो जाता है।

स्टॉक मार्केट पर कमजोर रुपये का असर

IT सेक्टर

कमजोर रुपया IT कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उनका ज़्यादातर रेवेन्यू डॉलर में आता है। ज़्यादा डॉलर अर्निंग के कारण बेहतर मार्जिन की उम्मीद है।

फार्मा सेक्टर

फार्मा सेक्टर पर असर मिला-जुला होगा। ज़्यादातर कंपनियाँ अपने करेंसी एक्सपोजर को हेज करती हैं, और कीमतें अक्सर पहले से तय होती हैं। हालाँकि, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। फार्मा रेवेन्यू का लगभग 40–60% डॉलर-लिंक्ड है।

ऑटो सेक्टर

ऑटो सेक्टर को फायदा होने की संभावना है:

टू-व्हीलर्स में TVS मोटर और बजाज ऑटो को सबसे ज़्यादा फायदा होगा

TVS मोटर: एक्सपोर्ट वॉल्यूम का लगभग 30% और रेवेन्यू का 25–26% डॉलर-लिंक्ड है

बजाज ऑटो: कुल रेवेन्यू का लगभग 50% एक्सपोर्ट से आता है; रुपये में हर ₹1 की गिरावट से सालाना EBITDA लगभग ₹200 करोड़ बढ़ सकता है

ऑटो एंसिलरीज

समवर्धन मदरसन और भारत फोर्ज को मजबूत विदेशी एक्सपोजर के कारण फायदा होगा

समवर्धन मदरसन: यूरोप और US से 60–65% रेवेन्यू; कमजोर रुपया कमाई को सपोर्ट करता है, हालांकि विदेशी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है

भारत फोर्ज: एक्सपोर्ट से लगभग 60% रेवेन्यू; US/EU ऑर्डर बुक पर मार्जिन में सुधार

हालांकि, ऊनो मिंडा पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इसका 70% से ज्यादा रेवेन्यू घरेलू है, और कंपनी काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है

ऑयल और एनर्जी कंपनियाँ

ONGC और ऑयल इंडिया को कमज़ोर रुपये से फ़ायदा

रुपये में ₹1 की गिरावट से EPS में 1–2% तक सुधार हो सकता है

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (RIL) पर असर

RIL पर मिला-जुला असर:

LNG और ईथेन इंपोर्ट की वजह से नेगेटिव असर

रिफाइनरी मार्जिन (GRMs) डॉलर से जुड़े होने की वजह से पॉज़िटिव असर

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, LNG इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। इससे EPS पर 4–11% का नेगेटिव असर पड़ सकता है।

केमिकल कंपनियाँ

कमज़ोर रुपया एक्सपोर्ट पर ध्यान देने वाली केमिकल कंपनियों के लिए पॉज़िटिव है। मज़बूत US-लिंक्ड ऑपरेशन की वजह से नवीन फ्लोरीन, SRF, आरती इंडस्ट्रीज़ और अतुल जैसे स्टॉक को फ़ायदा होने की उम्मीद है।

Also Read: RBI MPC Meeting शुरू, क्या सस्ती होगी EMI? Repo Rate में कितनी कटौती की उम्मीद