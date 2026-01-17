Indian Rupee: रुपये में लगातार तीसरे दिन गिरावट, कच्चे तेल-एफआईआई बिकवाली का असर

Indian Rupee: शुक्रवार को भारतीय रुपया लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में कमजोर हुआ, जिस पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने का दबाव था। घरेलू करेंसी 50 पैसे कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.84 पर बंद हुई।

बाजार के जानकारों ने कहा कि ग्लोबल बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय एसेट्स में अपना निवेश कम कर दिया। हालांकि, निचले स्तरों पर घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बड़े नुकसान को सीमित करने में मदद मिली।

बढ़ता व्यापार घाटा दबाव बढ़ा रहा है

ट्रेडर्स के अनुसार, भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के कारण भी रुपये पर दबाव पड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2025 में व्यापार घाटा बढ़कर $25.04 बिलियन हो गया, जबकि नवंबर 2025 में यह $24.53 बिलियन और दिसंबर 2024 में $22 बिलियन था। ऊंचे आयात बिल और कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने स्थानीय करेंसी पर और दबाव डाला है।

इंट्राडे मूवमेंट

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, रुपया 90.37 पर खुला और इसमें दिन भर काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। सेशन के दौरान, यह 90.89 के निचले स्तर पर पहुंचा और पिछले बंद भाव से 50 पैसे गिरकर 90.84 पर बंद हुआ।

मजबूत अमेरिकी डेटा से डॉलर को सपोर्ट मिला

इस ट्रेंड पर टिप्पणी करते हुए, मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि अमेरिकी डॉलर को संयुक्त राज्य अमेरिका के मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक डेटा से सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा, “अमेरिका में उम्मीद से बेहतर बेरोजगारी के दावे और मैन्युफैक्चरिंग डेटा ने डॉलर को बढ़ावा दिया, जिससे रुपये सहित उभरते बाजारों की करेंसी पर दबाव पड़ा।”

आगे चलकर, एनालिस्टों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों की दिशा, ग्लोबल संकेत और विदेशी निवेशकों की गतिविधि रुपये के निकट भविष्य के मूवमेंट को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

