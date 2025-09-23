Business News : नहीं थम रहा रुपया, डॉलर के मुकाबले 52 पैसे टूटा

मंगलवार को दिन का कारोबार समाप्त होने के समय 88.82 रुपए प्रति डॉलर के निम्नतम स्तर पर पहुंचा

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय मुद्रा रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार अपनी कीमत खो रहा है। जिसका असर सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजिमी है। यदि कीमत की बात करें तो मंगलवार को रुपये में गिरावट जारी रही। कारोबार के दौरान रुपया 52 पैसे टूटकर 88.82 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया। जानकारों का कहना है कि रुपये की गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैंं। दो माह के अंदर ही ट्रंप ने भारत को निशाना बनाकर अपनी दो अहम नीतियों में बदलाव किया जिस कारण रुपया दबाव में आ गया।

ट्रंप के इन दो फैसले पड़े रुपये पर भारी

अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत के खिलाफ 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया वहीं पिछले सप्ताह ही अमेरिकी राष्टÑपति ने भारत को निशाना बनाते हुए एच1 बी वीजा की फीस एक लाख डॉलर कर दी। ट्रंप के इन दो फैसलों का असर भारतीय रुपये पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है जिस कारण यह लगातार कमजोर दिखाई दे रहा है।

ये बोले विशेषज्ञ

विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर की ओर जा रहा है। बाजार से जुड़े प्रतिभागी अमेरिका के नए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर के एच-1बी वीजा शुल्क के संभावित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले से अमेरिका से भारत को होने वाले धन प्रेषण में मंदी आ सकती है। इससे अमेरिका को भारत के सेवा निर्यात में भी कमी आ सकती है। जानकारों के मुताबिक वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और व्यापारिक नीति की अनिश्चितता ने भी रुपये की कमजोरी को बढ़ावा दिया है।

सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट से कीमती धातु की कीमतों में तेजी आई। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.82 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया। जिस कारण राजधानी दिल्ली में मंगलावर को सोने की कीमत 2,700 रुपए की तेजी के साथ 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,650 रुपए की तेजी के साथ 1,18,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 3,220 रुपए की तेजी के साथ 1,39,600 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : नवरात्र शुरू होते ही ऑटो बाजार हुए गुलजार