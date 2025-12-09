Rupali Ganguly Met Aniruddhacharya: अनिरुद्धाचार्य से मिलते ही फूट-फूटकर रो पड़ीं रुपाली गांगुली, सच्चाई जान कांप उठे फैंस

Rupali Ganguly Met Aniruddhacharya: पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपने बिज़ी शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लिया और पहली बार पवित्र शहर वृंदावन गईं। अपनी स्पिरिचुअल यात्रा के दौरान, रूपाली मशहूर कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य से मिलीं और उनके आश्रम भी गईं, जहाँ उन्होंने ऐसी कहानियाँ सुनीं जिनसे वह इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गईं।

रूपाली गांगुली वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य से मिलीं

मशहूर बांके बिहारी मंदिर में पूजा करने के बाद, रूपाली को पता चला कि अनिरुद्धाचार्य का आश्रम पास में ही है और उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। इस इमोशनल मुलाकात का एक वीडियो बाद में अनिरुद्धाचार्य के ऑफिशियल YouTube चैनल पर शेयर किया गया। वीडियो में, रूपाली आश्रम में रहने वाली बुज़ुर्ग महिलाओं से प्यार से बात करती और उनकी दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनती हुई दिखाई दे रही हैं।

इमोशनल कहानियाँ जो रुला गईं

इस विज़िट के दौरान, अनिरुद्धाचार्य ने एक्ट्रेस के साथ एक बहुत दर्दनाक घटना शेयर की। उन्होंने बताया कि आश्रम में रहने वाली एक बुज़ुर्ग महिला की हाल ही में मौत हो गई थी। जब आश्रम के अधिकारियों ने उनके बेटे को उनकी मौत के बारे में बताया, तो उन्हें जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला था

उसने जवाब दिया कि उसकी माँ उसके लिए पहले ही “मर चुकी” थी। माँओं को छोड़ दिए जाने और घर से निकाल दिए जाने की ऐसी कहानियाँ सुनकर रूपाली का दिल बुरी तरह हिल गया।

इन महिलाओं की तकलीफ़ और अकेलेपन को सुनकर रूपाली गांगुली अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं और फूट-फूट कर रोने लगीं। उनके इमोशनल पल को कैप्चर करने वाला वीडियो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है,

जिससे इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने के बाद फैंस बहुत दुखी और दुखी हैं। यह घटना एक बार फिर कई बुज़ुर्ग माता-पिता के सामने आने वाली कड़वी सच्चाई और इसका इमोशनल असर दिखाती है, यहाँ तक कि उन सेलिब्रिटीज़ पर भी जो स्पॉटलाइट के आदी हैं।