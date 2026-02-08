Anupamaa Actress Rupali Ganguly: मालदीव में रूपाली गांगुली ने पति संग मनाई 13वीं एनिवर्सरी, फैंस हुए फिदा

Anupamaa Actress Rupali Ganguly: पॉपुलर टेलीविज़न स्टार रूपाली गांगुली, जिन्हें ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ और ‘अनुपमा’ में अपने आइकॉनिक किरदारों के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में अपने पति अश्विन के. वर्मा के साथ मालदीव में अपनी 13वीं शादी की सालगिरह मनाई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों की कई दिल को छू लेने वाली और रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस को उनके खूबसूरत पारिवारिक पलों की झलक मिली।

रूपाली अपने पति और बेटे रुद्रांश के साथ खूबसूरत मालदीव में आरामदायक और रोमांटिक समय बिताती नज़र आईं। ये प्यारी तस्वीरें तेज़ी से वायरल हो गईं, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार, आशीर्वाद और “नज़र न लगे” की शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी, और कपल के मज़बूत रिश्ते की तारीफ की।

अपने पति के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट

View this post on Instagram A post shared by Rupali Ganguly (@rupaliganguly)

तस्वीरों के साथ, रूपाली ने अपने पति के लिए एक इमोशनल कैप्शन लिखा। उन्होंने बताया कि 13 साल पूरे होना खास लगता है और “रुद्रांश के पापा” को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दीं। एक्ट्रेस ने अश्विन को हमेशा उनके साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि वह उनके साथ बूढ़ा होना चाहती हैं। इस प्यारे मैसेज ने पूरे इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया।

एक मज़बूत पारिवारिक रिश्ता

View this post on Instagram A post shared by Rupali Ganguly (@rupaliganguly)

रूपाली गांगुली ने फरवरी 2013 में बिजनेसमैन अश्विन के. वर्मा से शादी की, और उसी साल अगस्त में, उनके बेटे रुद्रांश का जन्म हुआ। पिछले 13 सालों में, अश्विन ने अपने काम, रूपाली के बिज़ी एक्टिंग करियर और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बीच खूबसूरती से संतुलन बनाया है। उनकी छुट्टियों की लेटेस्ट तस्वीरें एक परिवार के तौर पर उनके बीच के प्यार और खुशी को दिखाती हैं।

टेलीविज़न में रूपाली गांगुली का सफ़र

फिलहाल, रूपाली देश के सबसे पॉपुलर और लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो में से एक ‘अनुपमा’ में लीड रोल निभाकर लोगों का दिल जीत रही हैं। कई कास्ट बदलने के बाद भी यह शो भारी संख्या में दर्शकों द्वारा देखा जा रहा है। रूपाली शो को लीड कर रही हैं,

जबकि नई पीढ़ी के किरदार अद्रिजा रॉय और शिवम खजूरिया निभा रहे हैं। रूपाली ने 1985 में सात साल की उम्र में अपने पिता अनिल गांगुली की फिल्म ‘साहब’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वह उनकी बंगाली फिल्म ‘बलिदान’ में भी नज़र आईं,

जिसमें तापस पॉल थे। हालांकि उन्होंने बंगाली सिनेमा में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन उनका टेलीविज़न करियर काफी सफल रहा। उन्होंने मेडिकल ड्रामा संजीवनी: ए मेडिकल बून से ज़बरदस्त वापसी की, जिसमें उन्होंने डॉ. सिमरन चोपड़ा का किरदार निभाया।

रूपाली ने बिग बॉस 1 में भी हिस्सा लिया और परवरिश: कुछ खट्टी कुछ मीठी और एक पैकेट उम्मीद जैसे शो में काम किया। आज, वह भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टीवी एक्ट्रेस में से एक हैं, अनुपमा और साराभाई वर्सेस साराभाई ने उन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दिलाई है और दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग