Run for Unity : लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पंचकूला में होगा “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन

By
Sandeep Singh
-
0
69
Run for Unity to be organised in Panchkula on the birth anniversary of Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel
  • उपायुक्त ने जिलावासियों से की सहभागिता की अपील

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आगामी शुक्रवार, 31 अक्टूबर को पंचकूला में “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को समर्पित इस दौड़ में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

उपयुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज यहाँ लघु सचिवालय के सभागार में जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर “रन फॉर यूनिटी” के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन किया जायेगा

इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता और हरियाणा सरकार में विशेष अधिकारी, कम्युनिटी पुलिसिंग एवं आउटरीच श्री पंकज नैन ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी और रन फॉर यूनिटी के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए । सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन किया जायेगा।

उपायुक्त ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी “रन फॉर यूनिटी” में पंचकूला के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस आयोजन के माध्यम से पंचकूला वासी एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संकल्प लेंगे। इस दौड़ में स्कूल और कॉलेज के छात्र, खिलाड़ी, महिलाएं तथा आम नागरिक उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि यह दौड़ राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश देंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित विभागों को समय पर सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिए ।बैठक में नगराधीश श्रीमती जागृति, जिला खेल अधिकारी श्री नील कमल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : आम आदमी पार्टी में पंचकूला से कांग्रेस के कई बड़े नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल