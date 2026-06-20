PM Modi: बंगाल में अब कानून का राज: पीएम मोदी

कहा, बंगाल को पाक का हिस्सा बनाने की हुई थी कोशिश

PM Modi, (आज समाज), कोलकाता: पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा की जीत के 47 दिन बाद बंगाल पहुंचे। पीएम ने हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई तो कांग्रेस ने उन षडयंत्रकारियों के सामने घुटने टेक दिए थे। बंगाल की आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था तब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्ताव पास कराया और घोषणा की कि पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा।

हुगली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की और राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की। इसके तहत देशभर के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अकेले बंगाल में, 45 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए जमा किए गए।

बंगाल को अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनाया

मोदी ने कहा, जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता हो वो बंगाल पिछड़ता चला गया। बंगाल की धरती पर विदेशी विचारधारा सौंपी गई। पहले कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने बंगाल को अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया। पीएम ने कहा कि अब राज्य में कानून का राज स्थापित करने और विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है।

इन परियोजनाओं का किया उद्घाटन

इसके अलावा पीएम ने हावड़ा के संकरैल-संतरागाछी लिंक लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 300 बेड वाले नए रेलवे अस्पताल की आधारशिला रखी और पूर्व मेदिनीपुर में हौर-राधामोहनपुर रोड ओवर ब्रिज परियोजना का शिलान्यास किया।

देश के मुख्य योग दिवस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी करेगा बंगाल, पीएम करेंगे समारोह को लीड

बंगाल दौरे के दूसरे दिन रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पहली बार देश के मुख्य योग दिवस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम कोलकाता के मशहूर रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

नौसेना के 3 जहाजों की कमीशनिंग में शामिल होंगे

रविवार को ही पीएम मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर देश में ही डिजाइन और तैयार किए गए नौसेना के तीन जहाजों को सेवा में शामिल करेंगे। इनमें एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, सर्वे वैसल आईएनएस संशोधक और एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अग्रय की कमीशनिंग की जाएगी।

पीएम ने ओडिशा में 47 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

इससे पहले पीएम मोदी ओडिशा में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित विकास रा धारा, ओडिशा सारा कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में उन्होंने करीब 47 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू का आज 68वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी।

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