Ruhi Singh Controversy: रूही सिंह के नाम से गंदी चैट! लीक वॉट्सऐप मैसेज से मचा बवाल

Ruhi Singh Controversy: मस्ती 4 और कैलेंडर गर्ल्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस और मॉडल रूही सिंह अपने नाम का इस्तेमाल करके फेक और अश्लील WhatsApp चैट शेयर किए जाने के बाद विवादों में आ गई हैं। लीक हुए मैसेज देखने के बाद एक्ट्रेस बहुत गुस्सा हो गईं और उन्होंने तुरंत अपने फॉलोअर्स को चेतावनी दी, चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

ये चैट, जिनमें डबल-मीनिंग और गलत कंटेंट था, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। रूही ने साफ किया कि ये मैसेज उन्होंने नहीं भेजे थे और कोई उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड कर रहा था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेक नंबर और गुमराह करने वाली बातचीत का खुलासा किया, और साफ किया कि उनका इनसे कोई लेना-देना नहीं है।

रूही सिंह ने फैंस को चेतावनी दी, फेक नंबर शेयर किया

8 फरवरी को, रूही ने अपने नाम से इस्तेमाल हो रहे फेक WhatsApp नंबर की डिटेल्स शेयर कीं और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। उन्होंने लिखा कि यह नंबर उनका नहीं है और सभी से इसे तुरंत ब्लॉक करने और रिपोर्ट करने की अपील की। ​​एक्ट्रेस ने यह भी कन्फर्म किया कि उन्होंने पुलिस और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

फेक चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए रूही ने लिखा, “यह मैं नहीं हूं। अगर आपको ऐसे सस्ते और अश्लील मैसेज मिलते हैं, तो प्लीज़ नंबर ब्लॉक कर दें। मैं पहले ही पुलिस और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा रही हूं।” उन्होंने धोखेबाज़ की भी आलोचना की और कहा कि उन्हें किसी और की पहचान चुराने के बजाय अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहिए।

फेक मैसेज में क्या लिखा था?

रूही द्वारा शेयर किए गए लीक हुए स्क्रीनशॉट में से एक में, मैसेज में एक “क्रेज़ी” फोटोशूट की प्लानिंग करने की बात की गई थी और हर शूट में “100%” देने का ज़िक्र था, साथ ही “बेबी साइड” और “फन साइड” का भी ज़िक्र था। आपत्तिजनक लहजे में लिखे गए इन मैसेज ने विवाद को और बढ़ा दिया और पहचान के गलत इस्तेमाल और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं।

रूही सिंह कौन हैं?

रूही सिंह एक मॉडल, एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया ईस्ट 2011 में हिस्सा लिया और फर्स्ट रनर-अप रहीं। 2012 में, उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। उसी साल, उन्होंने मियामी में मिस यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया।

वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है।

फिल्में और वेब सीरीज

रूही ने 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वह चक्रव्यूह, स्पॉटलाइट, परचाई, बैंग बैंग और रनअवे लुगाई जैसे प्रोजेक्ट्स में दिखीं। वह डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड बिफोर हर का भी हिस्सा थीं, जिसे एमी नॉमिनेशन मिला था।

इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन नकली पहचान और साइबर फ्रॉड की बढ़ती समस्या को सामने लाया है, रूही ने लोगों से सावधान रहने और ऐसे फेक प्रोफाइल के झांसे में न आने की अपील की है।