Sirsa Disha Meeting: सांसद सैलजा की मीटिंग में हंगामा, गेट के ऊपर से कूदकर अंदर पहुंच विधायक सेतिया

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ले रही थी सांसद सैलजा
Sirsa Disha Meeting, (आज समाज), सिरसा: हरियाणा के सिरसा में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक को लेकर कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और सांसद कुमारी सैलजा आमने-सामने आ गए। विधायक सेतिया बोले कि उन अधिकारियों से जवाब लेना है, जो काम नहीं कर रहे। एडीसी, सीईओ पर काम न करने के आरोप लगाए और मंत्री रणबीर गंगवा पर भी निशाना साधा।

गोकुल सेतिया को बैठक में जाने से रोका

दरअसल आज सिरसा के पंचायत भवन में सुबह करीब 11.45 बजे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुरू हुई। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बैनीवाल भी सांसद सैलजा के साथ पहुंची। इसी दौरान कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया समर्थकों के साथ मीटिंग में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर विधायक गेट के ऊपर से कूदकर अंदर पहुंच गए तो पुलिस ने मीटिंग हॉल का बाहरी गेट बंद कर दिया। इस पर विधायक सेतिया समर्थकों के साथ बाहर धरने पर बैठ गए।

जिले में समस्याओं की भरमार

विधायक सेतिया ने कहा कि गांव में सफाई की व्यवस्था बदहाल है। सिरसा में नशे पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गलियां एवं सड़कों की हालत खराब है। शहर में पीने की पानी की समस्या ज्यादा है। सभी कार्यों की फाइल तैयार कर रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी सुन तक नहीं रहे है।

सिरसा में रहना है तो काम करना होगा

विधायक सेतिया बोले कि हो सकता है कि पुलिस हमारे साथ धक्काशाही करे। जनता के लिए जोर से संघर्ष किया जाएगा। उस मीटिंग में हम नहीं बैठेंगें। सांसद कुमारी सैलजा भी अधिकारियों से बात करेगी। उस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं रखेंगे और न ही बोलेंगे। मीटिंग के बाद अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आने वाले समय में निकम्मे अफसर को पता चल जाएगा कि सिरसा में रहना है, तो काम करना पड़ेगा।

