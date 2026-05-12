Rubina Dilaik Painful C Section Delivery: 1.5 लीटर तक बहा था खून, फिर भी हिम्मत नहीं हारीं रुबीना दिलैक, जुड़वां बेटियों को दिया जन्म

Rubina Dilaik Painful C Section Delivery: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक ने हाल ही में C-सेक्शन डिलीवरी की दर्दनाक सच्चाई के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि नवंबर 2023 में अपनी जुड़वां बेटियों का स्वागत करते समय यह अनुभव शारीरिक और भावनात्मक रूप से कितना मुश्किल था।

अपनी निडर और बेबाक पर्सनैलिटी के लिए जानी जाने वाली रुबीना ने बताया कि बहुत से लोग अक्सर यह कम आंकते हैं कि C-सेक्शन सर्जरी असल में कितनी गंभीर होती है।

खतरों के खिलाड़ी में आने से पहले, रुबीना ने एक इंटरव्यू में माँ बनने, ठीक होने और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को चुपचाप झेलने वाली मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि वह इस बात से हैरान थीं कि समाज C-सेक्शन डिलीवरी को कितनी लापरवाही से लेता है, जबकि यह बड़ी सर्जरी होती है।

मिस मालिनी से बात करते हुए, रुबीना ने बताया कि C-सेक्शन के दौरान, बच्चे के जन्म से पहले पेट की लगभग सात परतें काट दी जाती हैं।

बच्चे को बाहर निकालने में शायद लगभग 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन शरीर को वापस सिलने में लगभग 45 मिनट लग सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोसीजर के दौरान एक महिला लगभग 1 से 1.5 लीटर खून खो सकती है, जिससे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है।

रुबीना ने रियलिटी शो में आने से पहले हुए मेडिकल टेस्ट के दौरान एक इमोशनल पल याद किया। एक डॉक्टर ने पूछा कि क्या उनकी पहले कोई सर्जरी हुई है।

शुरू में झिझकते हुए, एक्ट्रेस ने घबराकर पूछा कि क्या सी-सेक्शन को भी एक बड़ी सर्जरी माना जाता है। रुबीना के मुताबिक, डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, “हाँ, बिल्कुल।”

एक्ट्रेस ने माना कि उनके आस-पास के लोग अक्सर यह कहकर इस अनुभव को नज़रअंदाज़ कर देते थे, “यह तो बस एक सी-सेक्शन था, इसमें क्या बड़ी बात है?” उन रिएक्शन ने उन पर बहुत बुरा असर डाला क्योंकि उन्होंने खुद सर्जरी के बाद हुए तेज़ दर्द, शारीरिक बदलाव और इमोशनल असर को महसूस किया था।

रुबीना ने आगे बताया कि बच्चे के जन्म के बाद उनके शरीर में आए बड़े बदलावों के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थीं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मानते हैं कि एक महिला बस ऑपरेशन थिएटर में जाती है और कुछ ही मिनटों में बच्चे के साथ बाहर आ जाती है, बिना यह जाने कि बाद में कितना ट्रॉमा और ठीक होने का प्रोसेस होता है।

अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात करके, रुबीना दिलाइक ने एक बार फिर स्टीरियोटाइप को तोड़ने और माँ बनने की उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए तारीफ़ बटोरी है जिन्हें कई महिलाएँ चुपचाप सहती हैं।