Rubina Dilaik Maldives Vacation : बिकिनी टॉप में रुबीना दिलैक का ग्लैमरस अवतार, मालदीव से तस्वीरें हुईं वायरल

By
Mohit Saini
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Rubina Dilaik Maldives Vacation : बिकिनी टॉप में रुबीना दिलैक का ग्लैमरस अवतार, मालदीव से तस्वीरें हुईं वायरल
Rubina Dilaik Maldives Vacation : बिकिनी टॉप में रुबीना दिलैक का ग्लैमरस अवतार, मालदीव से तस्वीरें हुईं वायरल

Rubina Dilaik Maldives Vacation : पॉपुलर टीवी स्टार और बिग बॉस विनर रुबीना दिलाइक, अभी काम से ब्रेक लेकर मालदीव में रिलैक्सिंग वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। ट्रैवल के अपने शौक के लिए जानी जाने वाली रुबीना, पति अभिनव शुक्ला और अपनी बेटियों के साथ अपने समय का पूरा फायदा उठा रही हैं, और खूबसूरत फैमिली यादें बना रही हैं।

एक परफेक्ट फैमिली गेटअवे

रुबीना ने हाल ही में मालदीव के खूबसूरत मायाफुशी रिसॉर्ट में अपने स्टे की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों के साथ, उन्होंने लिखा कि ट्रैवलिंग न केवल उन्हें खुशी देती है बल्कि उनके परिवार के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करती है।

एक शांत शॉट में, वह स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर, अंतहीन नीले समुद्र को देखती हुई दिखाई दे रही हैं – जो एक परफेक्ट ट्रॉपिकल एस्केप का सार है।

आसान स्टाइल और बोल्ड बीच लुक

उनकी फोटो डंप में से एक खास पल में रुबीना ऑरेंज बिकिनी टॉप के साथ ढीली क्रीम पैंट में हैं, जिसमें बोल्डनेस और एलिगेंस का मेल आसानी से दिख रहा है। उनका नेचुरल पोज़, जब वह अपने बालों को ठीक कर रही हैं, तो एक कैंडिड चार्म देता है जिसे फैंस बहुत पसंद करते हैं।

एक और तस्वीर में वह सफेद दीवारों और चमकीले फूलों से घिरे एक अनोखे रास्ते पर साइकिल पकड़े हुए दिख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके बगल में एक छोटी साइकिल उनकी बेटियों के भी मस्ती में शामिल होने का इशारा करती है।

अभिनव शुक्ला के साथ कपल गोल्स

रुबीना ने अभिनव शुक्ला के साथ भी प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, और उनकी केमिस्ट्री एक बार फिर दिल जीत रही है। एक फ्रेम में, कपल बीच के किनारे डेक पर खड़ा है—अभिनव लाल टी-शर्ट और नीली टोपी में कूल लग रहे हैं, जबकि रुबीना धारीदार को-ऑर्ड सेट में चमक रही हैं।

एक और दिल को छू लेने वाले पल में, दोनों बीच के किनारे एक बड़े लकड़ी के झूले पर बैठे, मुस्कुराते हुए और शांति का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक पिक्चर-परफेक्ट एंडिंग

उनके वेकेशन के सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक में कपल समुद्र के किनारे आराम करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ उनके पैर दिख रहे हैं—जो शांति, प्यार और साथ को पूरी तरह से दिखाता है।

बोल्ड बीच फैशन से लेकर परिवार के करीबी पलों तक, रुबीना दिलाइक का मालदीव वेकेशन स्टाइल, प्यार और शांति का एक परफेक्ट मेल है—जिसने फैंस को इंस्पायर और हैरान कर दिया है।

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