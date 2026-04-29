Rubina Dilaik Bikini Look: 2 बच्चों की मां रुबीना दिलैक ने बिकिनी में ढाया कहर, पूल में पति संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

By
Mohit Saini
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Rubina Dilaik Bikini Look: 2 बच्चों की मां रुबीना दिलैक ने बिकिनी में ढाया कहर, पूल में पति संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री
Rubina Dilaik Bikini Look: 2 बच्चों की मां रुबीना दिलैक ने बिकिनी में ढाया कहर, पूल में पति संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

Rubina Dilaik bikini Look: टेलीविजन स्टार रुबीना दिलाइक मालदीव में एक शानदार वेकेशन के साथ अपने खाली समय का पूरा मज़ा ले रही हैं। काम और निजी ज़िंदगी के बीच आसानी से तालमेल बिठाने के लिए मशहूर यह एक्ट्रेस अक्सर खूबसूरत जगहों पर घूमने निकल जाती हैं—कभी अपने होमटाउन हिमाचल प्रदेश, तो कभी ट्रॉपिकल बीच पर।

Rubina Dilaik bikini Look: 2 बच्चों की मां रुबीना दिलैक ने बिकिनी में ढाया कहर, पूल में पति संग दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

इस बार, रुबीना ने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करके फैंस को खुश कर दिया। इन तस्वीरों में उनके पति अभिनव शुक्ला, उनकी जुड़वां बेटियां और करीबी दोस्त नज़र आ रहे हैं।

बिकनी लुक्स और पूलसाइड वाइब्स

रुबीना ने पूल में आराम करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करके फैंस को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों में वह एक स्टाइलिश बिकनी पहने नज़र आ रही हैं। अभिनव भी उनके साथ शॉर्ट्स पहने चिल करते दिखे; दोनों के बीच की केमिस्ट्री बेहद सहज और प्यारी लग रही थी। एक खास पल में, रुबीना पूल के किनारे बैठी अपने पति को ड्रिंक सर्व करती दिखीं—जिसमें एक चुलबुला और रोमांटिक अंदाज़ नज़र आया।

एक और तस्वीर में वह पूल के किनारे आत्मविश्वास के साथ बैक पोज़ देती दिखीं, जिसमें उनकी टोन्ड फिज़िक साफ नज़र आ रही थी। फैंस उनके शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, खासकर दो बच्चों की मां होने के बाद भी उनकी फिटनेस देखकर।

पारिवारिक मस्ती और प्यारे पल

यह वेकेशन सिर्फ ग्लैमर के बारे में ही नहीं था—रुबीना की बेटियों ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बीच पर मस्ती करते हुए ये नन्ही बच्चियां बेहद प्यारी लग रही थीं, जिससे यह ट्रिप और भी ज़्यादा दिल को छू लेने वाला बन गया।

एक और तस्वीर में, अभिनव पूल में रुबीना और एक महिला दोस्त के साथ पोज़ देते दिखे। वे सभी फ्लोटिंग ब्रेकफ़ास्ट का मज़ा ले रहे थे, जिससे फैंस को उनके वेकेशन के आरामदायक मूड की झलक मिली।

कपल गोल्स और बीच एडवेंचर्स

रुबीना और अभिनव की केमिस्ट्री इन तस्वीरों में साफ झलक रही थी; वे पूल में स्टाइलिश पोज़ दे रहे थे और साथ में मज़ेदार पल बिता रहे थे। इस ग्रुप ने समुद्र में बोटिंग भी की, जहाँ रुबीना पीले रंग की बिकनी और स्कर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

दो बच्चों की मां होने के बावजूद, रुबीना की फिटनेस और आत्मविश्वास ने फैंस को काफी प्रभावित किया। खुद को फिट रखने के प्रति उनका समर्पण लगातार लोगों की तारीफें बटोर रहा है।

मां-बेटी का दिल छू लेने वाला रिश्ता

इस वेकेशन की सबसे खास बातों में से एक थे रुबीना और उनकी बेटी के बीच के प्यारे पल। इन पलों में मां-बेटी का खूबसूरत रिश्ता साफ झलक रहा था, जिसे देखकर फैंस की आंखें नम हो गईं।

कुल मिलाकर, यह वेकेशन एल्बम ग्लैमर, प्यार और पारिवारिक खुशियों का एक बेहतरीन मेल है—जो एक बार फिर यह साबित करता है कि रुबीना आज भी फैंस की पसंदीदा क्यों बनी हुई हैं।

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