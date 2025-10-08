RTO New Rules : घर बैठे देखें वाहन और लाइसेंस की जानकारी , जानें नया तरीका

RTO New Rules(आज समाज) : लंबी लाइनों में लगने और आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी अब खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक अलग व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। रामपुर निवासी अब घर बैठे सीधे अपने मोबाइल फोन पर वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रामपुर आरटीओ राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह सेवा जनता को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए है। लोगों को अब बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कार्यालय में लंबे समय तक इंतज़ार करवाने वाली जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर मिल जाती है।

फोन में सेव करें व्हाट्सएप नंबर

बस चैटबॉट नंबर, 9125556777, को अपने फोन में सेव करें, फिर व्हाट्सएप पर “हैलो” या “हाय” टाइप करें, और बॉट तुरंत जवाब देगा। आप अपनी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, भी चुन सकते हैं।

व्हाट्सएप चैटबॉट का कैसे करे प्रयोग

लोग अब इस चैटबॉट का उपयोग करके घर बैठे आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, तो वह अपने आवेदन की प्रगति की जाँच कर सकता है। चैटबॉट लोगों को वाहन पंजीकरण की जाँच करने का एक तरीका भी प्रदान करता है। किसी भी वाहन के विरुद्ध दर्ज किए गए चालान, उनके मोबाइल फ़ोन पर स्वतः दिखाई देते हैं।

आप भुगतान किए गए या लंबित रोड टैक्स की जानकारी भी देख सकते हैं। अगर वाहन स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है, तो चैटबॉट अपडेट प्रदान करेगा। लोग परिवहन विभाग को दिए गए किसी भी आवेदन की जाँच कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं।

राजेश श्रीवास्तव बताते हैं कि यह सेवा दिन हो या रात, चौबीसों घंटे उपलब्ध है। अब लोगों को आरटीओ में कतार में लगने, पर्चियाँ भरने या बार-बार फ़ोन करने/जाने की ज़रूरत नहीं है।

