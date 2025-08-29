RSS chief Mohan Bhagwat: संघ-बीजेपी के बीच मतभेद हो सकते हैं मनभेद न कभी हुए न होंगे

संघ शाखा और बीजेपी सरकार चलाने में माहिर : मोहन भागवत

Mohan Bhagwat, BJP-RSS Relations, (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्याें के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने भाजपा व संघ के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया।

बीजेपी-संघ के बीच थे तनाव के कयास

मोहन भागवत ने कहा, संघ शाखा चलाने में माहिर है और बीजेपी, सरकार चलाने में माहिर है। संघ व बीजेपी के संबंधों को उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी व संघ में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में मनभेद कभी नहीं हुए न भविष्य में ऐसा होगा। बता दें कि बीते कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी व संघ के बीच तनाव चल रहा है।

संघ सलाह दे सकता है, निर्णय बीजेपी का

संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की सभी सरकारों के साथ आरएसएस का हमेशा समन्वय रहता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे सकता है, लेकिन निर्णय भाजपा का है। आरएसएस चीफ ने कहा, हम अगर तय करते तो क्या इतना टाइम लगता।

