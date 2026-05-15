Bank Fraud : बैंक में गिरवी सोने के नाम पर हड़पे 5.65 लाख

By
Sandeep Singh
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Rs.5.65 Lakh Embezzled Under the Pretext of Gold Pledged at Bank
  • पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। शहर थाना सफीदों पुलिस ने बैंक में गिरवी रखे सोने को छुड़वा पीडि़त को देने का झांसा देकर एक व्यक्ति से पांच लाख 65 हजार रुपये ठगने पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, धमकी देने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गुरूग्राम निवासी देवराज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 20 जनवरी को गांव शील्लाखेड़ी निवासी विनोद की कॉल आई। जिसने बताया कि उसका सोना बैंक में गिरवी रखा है। जिसे छुड़वाने के लिए पांच लाख 65 हजार रुपये की जरूरत है। जिसकी कीमत ज्यादा है। छुड़वाने के साथ उसे सोना दे देगा।

आरोपित ने उसे अपने गांव बुला लिया। 24 जनवरी को वह गांव शीलाखेड़ी पहुंचा। विनोद के माता-पिता तथा भाई मिले। विनोद ने खाता नंबर देते हुए राशि खाते में डालने को कहा। जिस पर उसने राशि का दिए खाते में डाल दिए। जिसके बाद आरोपित दो मिनट में आने की बात कह कर फरार हो गया। जब आरोपित को फोन कर राशि वापस मांगी तो आरोपित ने कुछ समय मांगा। बावजूद इसके आरोपित ने राशि को नही लौटाया।

आरोपित ने धमकी भी देनी शुरू कर दी। शहर थाना सफीदों पुलिस ने शिकायत के आधार पर विनोद, उसके भाई अनूप तथा उनकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी धमकी देने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शहर थाना सफीदो के जांच अधिकारी दीपक ने बताया कि गिरवी सोने को छुड़वाने के नाम पर राशि हड़पने की शिकायत मिली थी। फिलहाल तीन लोगो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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