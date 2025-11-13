Chandigarh Breaking News : मिशन चढ़दी कला के तहत 35 करोड़ की राशि वितरित

मान सरकार द्वारा मिशन चढ़दी कला के तीसरे चरण के तहत राहत वितरण प्रक्रिया जारी

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : मानसून सीजन में आई बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय मदद दी जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के कुल 1143 गांवों में घरों, पशुओं को हुए नुकसान और फसल नुकसान सहित हर प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा दे दिया है।

राहत वितरण के तीसरे चरण के लगातार दूसरे दिन राज्य सरकार ने मिशन चढ़दी कला के तहत लोगों तक लगातार पहुँच बनाते हुए पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता बांटी। उल्लेखनीय है कि इन दो दिनों में 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

इन जिलों में वितरित की गई सहायता राशि

अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, मानसा, संगरूर और एसबीएस नगर जिलों में लगभग 70 स्थानों पर राहत वितरण कार्यक्रम करवाए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फिरोजपुर जिले में रणबीर सिंह भुल्लर (विधायक फिरोजपुर शहरी), रजनीश दहिया (विधायक फिरोजपुर देहाती), नरेश कटारिया (विधायक जीरा) और फौजा सिंह सरारी (विधायक गुरुहरसहाय) ने अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान लगभग 3,000 किसानों को 16.68 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने बताया कि डेरा बाबा नानक में विधायक गुरदीप सिंह रंधावा द्वारा गांव शाहपुर गोराइया, भगताना तुलियां, अगवान, शकरी और मछराला के 935 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 3.71 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की गई।

श्री मुक्तसर साहिब में 270 लोगों को वितरित की राशि

प्रवक्ता ने कहा कि जिला श्री मुक्तसर साहिब में विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने बाढ़ से हुए घरों के नुकसान के लिए गांव अटारी, डोहक, झबेलवाली, खोखर, कोटली संघर, लुबाणियांवाली, मराड़ कलां, मान सिंहवाला, मुकंद सिंह वाला, थांदेवाला, उदेकरण और वंगल के 270 लाभार्थियों को गांव थांदेवाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंजूरी पत्र वितरित किए। इसी तरह, सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र के गांव आलम खानवाला, शेरपुर डोगरा और पस्सन कदीम के प्रभावित परिवारों को भी मुआवजा वितरित किया गया।

