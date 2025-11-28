Punjab News : आशीर्वाद योजना के तहत 22.66 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर

कहा, जारी की गई रकम से 15 जिलों के 4443 लाभार्थियों को मिलेगा आशीर्वाद स्कीम के तहत लाभ

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। प्रदेश सरकार समाज की पिछड़ी और अल्पसंख्यक जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत्त है और उनके लिए कई तरह की लाभदायक योजनाओं को चलाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में निर्धारित जातियों से संबंधित 4,443 लाभार्थियों के लिए 22.66 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह राशि राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त योग्य आवेदनों की मंजूरी के बाद जारी की गई है।

इन जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ

मंत्री ने जानकारी दी कि आशीर्वाद पोर्टल पर अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर और मालेरकोटला—इन 15 जिÞलों से कुल 4,443 योग्य आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको कवर करने के लिए यह राशि जारी की गई है। जारी की गई राशि के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से भेजी जा रही है। जिला-वार लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है—अमृतसर 1297, बरनाला 18, बठिंडा 138, फिरोजपुर 748, गुरदासपुर 394, होशियारपुर 105, जालंधर 470, मानसा 309, श्री मुक्तसर साहिब 239, पटियाला 52, पठानकोट 347, रूपनगर 38, एस.ए.एस. नगर 17, संगरूर 122 और मालेरकोटला 149 पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के लिए ये लोग हैं पात्र

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार निम्न-आय वर्ग से संबंधित परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाता है जो पंजाब के स्थायी निवासी हों, गरीबी रेखा से नीचे आते हों और अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में शामिल हों। ऐसे परिवारों की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता की पूरी राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनती है।

