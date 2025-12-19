Chandigarh Breaking News : आर्शीवाद योजना के तहत 12.44 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर

Chandigarh Breaking News : आर्शीवाद योजना के तहत 12.44 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर

15 जिलों के 2440 पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश की पिछड़ी जाति व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2440 लाभार्थियों को 12.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत जिला अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला के कुल 2440 लाभार्थियों के आवेदन चालू वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। इन 2440 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 12.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

जिलेवार इतने लोगों को मिलेगा लाभ

सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि इस राशि से जिला अमृतसर के 657, बरनाला के 7, बठिंडा के 44, फिरोजपुर के 124, गुरदासपुर के 509, होशियारपुर के 79 और जालंधर के 92 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। इसी प्रकार जिला मानसा के 143, श्री मुक्तसर साहिब के 70, पटियाला के 42, पठानकोट के 290, रूपनगर के 35, एस.ए.एस. नगर के 13, संगरूर के 50 और मलेरकोटला के 285 लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है।

51 हजार रुपए सीधे खाते में जाएंगे

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हो तथा परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम हो।

ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है।

